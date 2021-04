Questa sera, 13 aprile, il giovane cantautore Cioffi in un live esclusivo per All Music Italia

Cioffi Live in esclusiva su All Music Italia.

Il giovane artista, attualmente semifinalista al 1MNEXT il Contest per i giovani artisti emergenti legato al Concerto del primo maggio Roma, si esibirà in un live esclusivo per il nostro sito questa sera, 13 aprile 2021, a partire dalle 19:30. Potrete assistere all’evento cliccando sul video che trovate più in basso in questo articolo.

Andrea Cioffi, in arte CIOFFI, nasce a Galatina (Lecce) il 3 Luglio 1996. Cantautore salentino di 24 anni, si affaccia allo studio della chitarra fin da adolescente. La passione per la musica lo spinge, altresì, a prendere lezioni di canto e ad approcciarsi, da autodidatta, allo studio di uno secondo strumento musicale, il pianoforte.

Portatore di uno stile, una combinazione tra pop e cantautorato classico italiano, senza disdegnare qualche sfumatura rap, Cioffi è autore e compositore delle sue canzoni.

Notato e apprezzato da alcuni Artisti, Cioffi ha la possibilità di salire sul palco, in qualità di opening act di nomi quali Fabrizio Moro (Parole rumori e anni Tour, Figli di Nessuno Tour), Le Vibrazioni (Cosi Sbagliato Tour), Antonio Maggio e Pierdavide Carone (Diamoci del Tour).

A maggio 2020, esce il primo singolo Anima Fragile il cui video raggiunge oltre le 100K visualizzazioni mentre, il 30 novembre 2020 pubblica Fuochi d’Artificio. A febbraio 2021 Cioffi pubblica, solo per i fan, un contributo “speciale”: il singolo Laura dedicato a sua mamma.

Attualmente Andrea sta lavorando ad un nuovo singolo la cui uscita è prevista per le prossime settimane oltre che, ad un intero album, la cui pubblicazione è attesa entro la fine del 2021.

Cioffi live

Nel corso del live in esclusiva per All Music Italia Cioffi è stato accompagnato dalla sua band: alla batteria Meki Merturano, Danilo Fiorucci al basso, David Giacomin alla chitarra e Cristian Pratofiorito al piano. La regia del video è a cura di Luca Fantini.

Cioffi presenterà i seguenti brani: Anima fragile, La Finestra, Laura, Salento, Mi basti te e Fuoco d’artificio. Appuntamento quindi a stasera alle 19:30 sul canale YouTube di All Music Italia.