Ci ha lasciati Stefano Benni. Le sue poesie vivranno in musica grazie a Fausto Mesolella

Martedì 9 settembre è mancato Stefano Benni scrittore, sceneggiatore, giornalista e poeta italiano.

Molti i romanzi e le antologie che hanno portato la sua firma. Attraverso la sua penna si è potuto leggere di satira italiana e i suoi romanzi e racconti si muovono tra mondi e situazioni immaginarie.

Chi ha apprezzato i suoi racconti lo ricorderà per la sua particolare scrittura capace di incuriosire e conquistare. I suoi libri sono stati tradotti in più di trenta lingue e sono stati anche ispirazione per film come ad esempio Musica per vecchi animali di Umberto Angelucci tratto dal suo romanzo Comici spaventati guerrieri con Dario Fo, Paolo Rossi e Viola Simonciani. E’ stato, inoltre, sceneggiatore di un altro film Topo Galileo di Francesco Laudadio che è stato musicato da Fabrizio De Andrè e Mauro Pagani.

L’incontro tra Stefano Benni e FAusto Mesolella

Il mondo letterario di Stefano Benni ha anche un filo diretto con il mondo della musica. Nel 2015 Fausto Mesolella con il suo album CantaStefano (etichetta discografica Suoni dall’Italia di Mariella Nava) ha saputo portare in musica le poesie di Benni unendo la recitazione al canto.

Mesolella ha composto le musiche delle canzoni i cui testi sono delle poesie di Stefano Benni. Musiche e testi si fondono in modo certosino e l’interpretazione di Mesolella fornisce un maggiore spessore agli scritti di Benni.

Fausto Mesolella e Stefano Benni hanno fatto anche un progetto live insieme in cui il polistrumentista accompagna le letture di Benni e le sue interpretazioni.

Mesolella dichiarò:

“Il disco Canto Stefano nasce da un fortunato incontro con Stefano Benni, avvenuto in teatro quando facemmo insieme lo spettacolo Ci manca Totò. In quell’occasione abbiamo avuto modo di approfondire la nostra amicizia, e poco tempo dopo lui mi ha donato queste splendide poesie che ho musicato e pian piano ha preso vita l’idea di realizzare questo disco”

La Redazione di All Music Italia è vicina alla famiglia di Stefano Benni.

L’immagine di copertina dell’articolo è tratta dalla pagina Facebook “Stefano Benni – fanpage”