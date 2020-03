In Copertina

Le pagelle del critico musicale ai singoli usciti il 27 marzo

Shiva, Giuseppe Anastasi, Irama, Brunori Sas e tanti artisti emergenti recensiti anche questa settimana da Fabio Fiume.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #13: a sorpresa The Weeknd primo in album e singoli!

Le ultime classifiche di Vendita Fimi di marzo premiano The Weeknd che guida tra gli album con "Afterhours" e tra i singoli con "Blinding Lights". Tra i vinili primo Franco Battiato.

Classifica Radio Earone Settimana #13: Levante ancora in vetta. Lady Gaga sul podio

La classifica radio premia per la seconda settimana consecutiva Levante davanti ai Pinguini Tattici Nucleari. Il nuovo singolo di J-Ax feat. Annalisa è la più alta nuova entrata.

Dandy Turner unisce il suo flow a quello di Biondo per il nuovo singolo, "Offline"(testo e audio)

Coetanei, entrambi romani e innamorati della musica trap e dell'R'N'B, i due artisti uniscono le loro passioni in questo nuovo singolo.

TESTO & ConTESTO: Anna, Bando... il Prof di latino entra nel mondo dei "giovani" (o ci prova)

"Ci beccavamo nel bando, sopra il Booster...". Insomma oggi con il Prof di latino ci buttiamo nella musica che funziona tra i nostri giovani.

Musica che unisce, oltre 25 artisti italiani uniti per una maratona a favore della Protezione civile. Tutti i dettagli sull'evento!

Coinvolte anche personalità del mondo dello sport il tutto commentato dal grande Vincenzo Mollica.

La classifica definitiva delle vendite degli artisti dei talent show... gli ALBUM

Tranne qualche rara eccezione la classifica cambia nettamente rispetto ai singoli. Amici vince 24 a 10 su X Factor.

#iosuonodacasa tutti i dettagli per gli artisti e il calendario in aggiornamento

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

#Acasaconvoi grazie a Friends and Partners è realtà il calendario delle dirette degli artisti (articolo in continuo aggiornamento)

Ci sarà chi suonerà, chi incontrerà virtualmente i colleghi, chi leggerà dei libri... perché nessuno di noi resti mai solo a casa!.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Daniel "il piccolo principe" del Reggaeton italiano

Il ragazzo è reduce dal lancio dell'ultimo singolo, "Gonna", una canzone dalle molteplici sfumature sonore.

Videointervista Jacopo Ottonello: "Vi presento i miei colori musicali..."

Il ragazzo lancia un disco composto da 7 canzoni scritte da vari autori tra cui Enrico Nigiotti.

Videointervista a Gianni Bismark: “Gianni è del popolo, sono uno di loro”

E' uscito "Nati Diversi", il nuovo album di Gianni Bismark, in uscita il 27 marzo a poco più di un anno da "Re Senza Corona".

Videointervista a Irama che lancia "Milano", una delicata ballad dalle venature rock in duetto con Sarcina

"Milano" è il titolo del nuovo brano di Irama che per l'occasione ha scelto di collaborare con il leader de Le Vibrazioni Francesco Sarcina.

Videointervista a NDG: “Cuore nero è un importante tassello della mia evoluzione artistica”

In questo momento di quarantena il giovane rapper è impegnato a buttare giù nuove idee musicali.

Artista emergente: ecco l'esempio di come farsi ignorare dai siti musicali e dalle radio

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

Chiara Galiazzo: appello per incentivare la donazione di sangue (Video)

Chiara Galiazzo, testimonial della campagna Magnifico Donare promossa da Avis, ha pubblicato un video per sensibilizzare sulla donazione del sangue.

Coma_Cose lanciano i video lyric dei due nuovi brani, "Guerre fredde" e "La rabbia"

Le canzoni fanno parte del nuovo EP della band, "Due".

Spaghetti Unplugged Home Edition terzo appuntamento in streaming arrivo...

I primi due appuntamenti hanno raggiunto quasi 50.000 visualizzazioni.

Giulia Molino riesce a conquistare l'ultimo posto nella finale di Amici 19

Giulia Molino Amici 19. Per la cantante già fuori con l'album Va tutto bene per Virgin Records, arriva il momento di giocarsi l'ultima carta per accedere.

Nyv lascia il programma ad un passo dalla finale

Nyv Amici 19. Per la cantante già fuori con l'album Low profile per Sugar Music, arriva il momento di giocarsi l'ultima carta per accedere alla finale.

Nuovo posticipo per il tour nei club italiani di Francesco De Gregori

Il tour del "principe dei cantautori" slitta a giugno prossimo, ecco il nuovo calendario.

Davide Locatelli: il pianista rock torna con “Experience”, un racconto tra le note

E' uscito "Experience", il nuovo singolo del rivoluzionario pianista rock Davide Locatelli, già componente della giuria di All Together Now.

Slitta ad ottobre anche il tour europeo di Niccolò Fabi. Ecco il nuovo calendario...

La partenza dei live è fissata per il mese di ottobre da Bruxelles.

Gaia Gozzi è la prima finalista di Amici di Maria De Filippi

Gaia Gozzi Amici 19. Per la cantante già fuori con l'album Genesi per Sony Music Italia, arriva il momento di giocarsi l'ultima carta per accedere.

Amici 19 la semifinale del programma in live blogging

Cinque artisti in gara: tre cantanti, tutte donne, e due ballerini (uomini). Chi abbandonerà ad un passo dalla finale?.

Una nessuna centomila. 7 concerti speciali in attesa del live evento

"AcCanto a te", 7 speciali in prima serata con 7 concerti delle protagoniste dell'evento. Si parte con Fiorella Mannoia.

Francesco Bertoli: da Virginio a Giordana Angi tutti gli autori di "Carpe diem"

Otto brani inediti e due cover molto diverse tra loro compongono la tracklist del disco di debutto di Francesco.

Dandy Turner unisce il suo flow a quello di Biondo per il nuovo singolo, "Offline"(testo e audio)

Coetanei, entrambi romani e innamorati della musica trap e dell'R'N'B, i due artisti uniscono le loro passioni in questo nuovo singolo.

Massimo Di Cataldo e la sua band reincidono a scopo benefico "Il Mondo"

La hit mondiale di Jimmy Fontana riprende vita in una versione completamente rivista.

#nessunoescluso il video-denuncia dei musicisti per chiedere sostegno al governo

Ecco quello che sta succedendo e le soluzioni proposte.

Covid-19 in Italia fermerà la crescita del mercato discografico con effetti gravissimi

AFI stanzia 100 mila euro a favore di imprese associate e dipendenti

Soundreef supporta gli autori anticipando i compensi per far fronte alle difficoltà

Coronavirus: Confindustria Cultura chiede al governo interventi urgenti

Streaming manipulation: importante ingiunzione del tribunale a Berlino

Premio Tenco: continua la diatriba tra gli eredi del cantautore e il Club Tenco

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 27 marzo

TESTO & ConTESTO: Anna, Bando... il Prof di latino entra nel mondo dei "giovani" (o ci prova)

Emma Marrone con Alessandra Amoroso in diretta... dal bagno (video)

Morgan Bugo, Achille Lauro e tutto il trash che c’è vince contro la buona musica. Di chi è la colpa?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

ALL MUSIC ITALIA AWARDS 2019 – Fase finale

Cordio Intervista Ritratti Post Diploma Vol II