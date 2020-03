Chiara Galiazzo: appello per incentivare la donazione di sangue (Video)

Chiara Galiazzo è da tempo testimonial della campagna di sensibilizzazione Magnifico Donare e nei mesi scorsi ha anche inciso un brano scritto per lei da Virginio (Ne abbiamo parlato Qui).

L’emergenza sanitaria impone anche un forte bisogno di sangue e per questo l’artista ha lanciato il suo appello per ricordare che il bisogno di sangue e di plasma non finisce mai.

AVIS invita a prenotare la donazione di sangue e di plasma presso le sedi comunali o nei centri di raccolta territoriali, per evitare assembramenti e per garantire una raccolta di sangue continua.

Bisogna altresì ricordare che la donazione di sangue è fra le situazioni di necessità previste dal DPCM dell’emergenza Coronavirus per giustificare gli spostamenti fuori casa e confermata dalla circolare del Ministero della Salute del 24 marzo.

“Donare è un gesto meraviglioso. In questo momento ancora di più.”

Queste le parole di Chiara Galiazzo affidate ai social, a cui è seguito un videomessaggio.

CHIARA GALIAZZO MAGNIFICO DONARE

Ogni giorno in Italia 1.800 persone hanno bisogno di trasfusioni, di queste circa la metà sono pazienti talassemici, con leucemie o con altre forme oncologiche con un bisogno costante di sangue.

Per venire incontro a queste necessità si moltiplicano gli appelli di politici e di artisti che si rendono portavoce di un messaggio importante: c’è bisogno di donare il sangue e il plasma.

A questi appelli si unisce anche Chiara Galiazzo, testimonial della campagna di sensibilizzazione Magnifico Donare (www.magnificodonare.it), dedicata ai pazienti con Beta-Talassemia e Sindromi Mielodisplastiche e promossa da UNITED Onlus, Federazione Italiana delle Thalassemie, Emoglobinopatie Rare e Drepanocitosi e AIPaSiM Onlus, Associazione Italiana Pazienti con Sindrome Mielodisplastica, in collaborazione con AVIS e con il supporto di Celgene.

In questi giorni molti italiani hanno risposto numerosi agli appelli di donazione di sangue, dimostrando concretamente quanto con piccoli gesti si può fare tanto per il bene degli altri. La solidarietà non si ferma neanche nei momenti più difficili.