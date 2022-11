Charles Onyeabor lancia “We all need more love” con Evry. La carenza d’amore è la causa dei mali del mondo

Charles Onyeabor torna con il singolo We all need more love feat. Evry.

Prima di parlare di questo nuovo brano andiamo a conoscere meglio l’artista.

Charles Onyeabor è un cantante, cantautore e interprete nigeriano. Nato e cresciuto nella parte orientale della Nigeria, nello stato di Enugu per la precisione, si è trasferito in Italia nel 2003 e da quel momento ha continuato a studiare affinando ulteriormente le proprie abilità nell’arte del fare musica.

Charles è il primo figlio di un importantissimo musicista nigeriano venuto a mancare nel gennaio 2017, William Onyeabor. Cresciuto ascoltando le canzoni del padre (“mio padre ha influenzato molto la mia musica. È il mio modello. L’ho visto scrivere, comporre e suonare. Gli sono stato vicinissimo artisticamente“) Charles ha portato avanti gli studi in ingegneria civile presso la prestigiosa Enugu State University Of Science And Technology coltivando contemporaneamente, ma in segreto, il suo amore per la musica.

Da adolescente si trasferisce in America per inseguire il suo sogno per poi arrivare in Europa e in Italia. Qui si innamora della nostra cultura italiana. Dal cibo ai vestiti passando alle automobili. Si stabilisce quindi nel nostro paese dove apre una concessionaria di auto.

Charles Onyeabor, che lo scorso anno ha partecipato a Una Voce per San Marino e che ad oggi ha pubblicato cinque singoli, ha le idee chiare sulla sua musica: “Non vorrei avere un genere specifico. Voglio solo trasmettere la mia musica come la sento. Le mie contaminazioni sono blues, RnB, Afrobeat. La musica è musica”

L’artista, felicemente fidanzato con la madre del suo secondo figlio, attualmente sta lavorando al suo album di debutto in uscita nell’estate del 2023. Nell’album sarà contenuto anche il nuovo singolo We all need more love.

Charles Onyeabor, il nuovo singolo

Scritta da Charles Onyekachi Onyeabor ed Enrico Matheis, We all need more love è una canzone che vede Charles duettare nuovamente con Evry, artista con cui aveva già collaborato nel 2021.

Il pezzo è un brano dal sound internazionale che porta un messaggio molto importante, soprattutto in questo momento storico: “Tutti avremmo bisogno più di amore”.

Charles ne parla così:

“È una canzone che parla di quanto siano carenti nella nostra società l’amore e l’unità, carenza che è la radice di tutte le controversie mondiali, le guerre, il razzismo, il tribalismo, l’avidità e altri conflitti. Possiamo superare qualsiasi cosa insieme con l’amore, che dovrebbe essere il nostro luogo.”

Qui a seguire il videoclip ufficiale del brano.