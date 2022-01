Cesare Cremonini: ecco le 14 canzoni della tracklist dell’album “La ragazza del futuro”

Cesare Cremonini La ragazza del futuro tracklist svelata.

Il 25 febbraio prossimo uscirà per Virgin Records / Universal Music Italy il settimo album di inediti del cantautore bolognese che è già stato anticipato dai singoli Colibrì e da La ragazza del futuro, title track del disco fuori dal 19 gennaio 2022.

La ragazza del futuro l’ultimo album di inediti, Possibili scenari, e anticipa il tour del cantautore negli stadi italiani. Qui potete trovare il calendario della date.

Tra l’altro Cesare Cremonini quest’anno sarà super ospite del Festival di Sanremo come Laura Pausini e i Måneskin, Per lui si tratterà della prima volta in assoluto sul palco della nota kermesse. Cremonini infatti, a differenza di tanti altri suoi colleghi, non è mai stato al Festival ne in gara, ne come ospite ne ad accompagnare altri artisti nelle serate dei duetti.

In quell’occasione il cantautore presenterà con tutta probabilità i due singoli estratti dal nuovo disco e alcune delle sue hit frutto di 23 anni di una carriera iniziata nel 1999 come frontman dei Lunapop.

Cesare Cremonini La ragazza del futuro Tracklist

Il nuovo album di Cesare sarà composto da ben 14 tracce, intro e interludi compresi. Ecco qui a seguire la tracklist completa del nuovo progetto discografico del cantautore

:

Intro La Ragazza del futuro Colibrì MoonWalk Interlude + La Fine del mondo Chimica La Camicia Interlude – Stand Up Comedy Jeky Psyco Delfini Chiamala felicità

Il disco è già disponibile in pre-order nei seguenti formati: Cd, vinile, CD autografato con 45 giri del singolo Colibrì in esclusiva per Amazon. Trovate tutti i link d’acquisto qui sotto.