Nuovo appuntamento con le certificazioni FIMI che questa settimana premiano, tra gli altri, Madman, Vasco Rossi, Benji & Fede, tha Supreme e ancora una volta Ultimo.

Andiamo a scoprirli partendo dalle certificazioni internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

La hit Dance Monkey di Tones and I raggiunge il triplo disco di platino.

Doppio platino invece per In my feelings di Drake e per Jackie Chan di Tiesto & Zdeko feat. Preme & Post Malone.

Disco di platino per Good Felling dei Flo Rida uscita nel 2011, per la natalizia It’s beginning to look a lot like Christmas di Michale Bublé del 2018, per Thank u, Next di Ariana Grande, e a Otro trago di Sech feat. Darrel.

Disco d’oro per le 25.000 unità a Ritual di Tiesto, Jonas Blue & Rita Ora, per I Knew you weew trouble di Taylor Swift del 2012, Trough the Barricades degli Spandau Ballet (1985), a For the first time dei The Script (2010) e a Where’s my love di Syml (2016).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Disco di platino per l’album Use for Illusions 1 dei Guns’N’Roses uscito nel 2012.

Clicca su continua per le certificazioni FIMI singoli e album italiani.