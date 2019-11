Nuove certificazioni FIMI che questa settimana premiano doppiamente Coez, Alessandra Amoroso e Lazza.

Andiamo subito a conoscere le nuove partendo come sempre dai risultati singoli e album internazionali in Italia.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per le oltre 150.000 unità in Italia a The Monster di Eminem feat. Rihanna del 2013.

Doppio disco di platino a Loco contigo di Dj Snake & J. Balvin feat. Tyga e a Dance Monkey di Tones and I da settimane ai vertici della classifica Spotify.

Disco di platino per Ain’t no sunshine di Bill Withers (1971), Radio Ga ga dei Queen + Paul Rodgers e per Shotgun di George Ezra.

Disco d’oro a Memories dei Maroon 5, Ritmo (Bad boys for life) dei The Black Eyed peas feat. J. Balvin, a Going bad di Meek feat. Drake, Thotiana di Blueface, Can I be him di James Arthur (2016), Around the world dei Daft punk (1997), This is me di Keala Settle & The Greatest Showman Ensemble e ad Imposible di Luis Fonzi & Ozuna.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Un album internazionale questa settimana raggiunge una certificazione. Si tratta di NO.6 Collaborations Project di Ed Sheeran.