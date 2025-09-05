ceneri: il brano “Sbalzi d’umore” è un mantra contro ansia e paranoia

Sbalzi d’umore è il titolo del nuovo singolo di ceneri, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. Il brano, rilasciato per Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia), esprime la ricerca di un equilibrio interiore che resista al disordine esterno.

ceneri (all’anagrafe, Irene Ciol) pubblica Sbalzi d’umore dopo i precedenti singoli Due lune e Quasi all’improvviso. Questa sua nuova canzone ha un’atmosfera più aperta, lineare e immediata. Il ritmo è regolare. Il sound electro pop è meno cupo, quasi a fare da contrasto con le protagoniste della storia: l’ansia, la paranoia, le difficoltà emotive.

Nel brano si affollano e alternano diverse emozioni, a mo’ di montagne russe. In un momento, ogni cosa sembra troppo intensa; e l’istante successivo, invece, perde ogni senso. Anche i luoghi che si considerano sicuri, sembrano perdere il loro valore e il loro ruolo rassicurante.

La domanda che ceneri si pone, è: tra la continua ricerca di una distrazione o una telefonata per ritrovare la calma, come si fa ad abbassare il volume se il rumore che abbiamo dentro è troppo ingombrante? Quando ci sentiamo sopraffatti e anestetizzati di fronte a quello che ci circonda, per la cantautrice non resta, forse, che cominciare tutto da capo, di nuovo. E così, provare a rimpicciolire di poco il cielo, come a farlo sembrare più a nostra misura. E poi ripartire mentre il mondo continua nello stesso gioco.

ceneri è autrice del testo. Sbalzi d’umore conferma la collaborazione con Rocco Giovannoni, già produttore e compositore nel disco d’esordio Forma liquida e nei precedenti singoli.

Irene è stata scelta per un camping internazionale di scrittura creativa: tra più di 400 candidature provenienti da tutta Europa, è l’unica artista italiana su 12 totali a partecipare.

“Sbalzi d’umore”, il testo

Autori del testo: Irene Ciol

Produzione: Rocco Giovannoni

Compositori: Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari

Ora anche sfogarsi fa male

E il fiato nel petto risale

Ora ho perso il mio luogo sicuro

E ogni spazio di me

Mi sembra saturo

Quando conti per restare calma

Dieci gocce, secondi e chiamate a casa

Quando espiri ed inspiri di pancia

Quando ascolti la stessa canzone da anni

Quando sfoghi su un corpo innocente

E ti stanchi per dormire meglio

Sto solo cercando di distrarmi un po’

Vorrei abbassare il volume, volume, volume

Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore

E riparto da capo, da zero, di nuovo

Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Sento tutto così intensamente

Che alla fine non sento più niente

Non ho fatto altro tutta l’estate

Che aspettare la stessa vita di sempre

Ed ho anche provato a cambiare

Diventare mille persone diverse

Ma il rumore dietro le persiane

Ricomincia senza chiedermi niente

Ho alzato quattro mura attorno

Per rimpicciolire di poco il cielo

Un ritaglio di quello che sento

Vorrei abbassare il volume, volume, volume

Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore

E riparto da capo, da zero, di nuovo

Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Gelsomini sul cemento

Calpestati sotto il sole

Ho cercato di addolcire

Tutte le mie paranoie

Ma la vita che conosco

Perde tutto il suo sapore così, così

Vorrei abbassare il volume

Dei miei sbalzi d’umore

E riparto da capo, da zero, di nuovo

Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Vorrei abbassare il volume

Dei miei sbalzi d’umore

Vorrei abbassare il volume

Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore

Vorrei abbassare il volume, volume, volume

Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore

E riparto da capo, da zero, di nuovo

Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Foto di Ilaria Giurati