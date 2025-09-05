5 Settembre 2025
di
Fabio Gattone
Blogger
News
Condividi su:
5 Settembre 2025

ceneri: il brano “Sbalzi d’umore” è un mantra contro ansia e paranoia

Il singolo, che vede rinnovarsi la collaborazione con Rocco Giovannoni, propone un sound electro pop rinnovato

News di Fabio Gattone
ceneri lancia il brano "Sbalzi d'umore"
Condividi su:

Sbalzi d’umore è il titolo del nuovo singolo di ceneri, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. Il brano, rilasciato per Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia), esprime la ricerca di un equilibrio interiore che resista al disordine esterno.

ceneri (all’anagrafe, Irene Ciol) pubblica Sbalzi d’umore dopo i precedenti singoli Due lune e Quasi all’improvviso. Questa sua nuova canzone ha un’atmosfera più aperta, lineare e immediata. Il ritmo è regolare. Il sound electro pop è meno cupo, quasi a fare da contrasto con le protagoniste della storia: l’ansia, la paranoia, le difficoltà emotive.

Nel brano si affollano e alternano diverse emozioni, a mo’ di montagne russe. In un momento, ogni cosa sembra troppo intensa; e l’istante successivo, invece, perde ogni senso. Anche i luoghi che si considerano sicuri, sembrano perdere il loro valore e il loro ruolo rassicurante.

ceneri lancia il brano "Sbalzi d'umore"

La domanda che ceneri si pone, è: tra la continua ricerca di una distrazione o una telefonata per ritrovare la calma, come si fa ad abbassare il volume se il rumore che abbiamo dentro è troppo ingombrante? Quando ci sentiamo sopraffatti e anestetizzati di fronte a quello che ci circonda, per la cantautrice non resta, forse, che cominciare tutto da capo, di nuovo. E così, provare a rimpicciolire di poco il cielo, come a farlo sembrare più a nostra misura. E poi ripartire mentre il mondo continua nello stesso gioco.

ceneri è autrice del testo. Sbalzi d’umore conferma la collaborazione con Rocco Giovannoni, già produttore e compositore nel disco d’esordio Forma liquida e nei precedenti singoli.

Irene è stata scelta per un camping internazionale di scrittura creativa: tra più di 400 candidature provenienti da tutta Europa, è l’unica artista italiana su 12 totali a partecipare.

“Sbalzi d’umore”, il testo

Autori del testo: Irene Ciol
Produzione: Rocco Giovannoni
Compositori: Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari

Ora anche sfogarsi fa male
E il fiato nel petto risale
Ora ho perso il mio luogo sicuro
E ogni spazio di me
Mi sembra saturo

Quando conti per restare calma
Dieci gocce, secondi e chiamate a casa
Quando espiri ed inspiri di pancia
Quando ascolti la stessa canzone da anni
Quando sfoghi su un corpo innocente
E ti stanchi per dormire meglio
Sto solo cercando di distrarmi un po’

Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Sento tutto così intensamente
Che alla fine non sento più niente
Non ho fatto altro tutta l’estate
Che aspettare la stessa vita di sempre
Ed ho anche provato a cambiare

Diventare mille persone diverse
Ma il rumore dietro le persiane
Ricomincia senza chiedermi niente
Ho alzato quattro mura attorno
Per rimpicciolire di poco il cielo
Un ritaglio di quello che sento

Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco

Gelsomini sul cemento
Calpestati sotto il sole
Ho cercato di addolcire
Tutte le mie paranoie
Ma la vita che conosco
Perde tutto il suo sapore così, così

Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco
Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore
Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore

Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco

ceneri lancia il brano "Sbalzi d'umore"

Foto di Ilaria Giurati

All Music Italia

Articoli più letti

TIM Music Awards 2025 all’Arena di Verona scaletta 1

TIM Music Awards 2025: tanti big della musica italiana in scaletta da Eros Ramazzotti a Laura Pausini
Sarah Toscano e Mida presentano Semplicemente al Future Hits Live 2025 Met Gala 2

Sarah Toscano presenta "Semplicemente" con Mida e spoilera sui social "Met Gala"
Olly: scaletta de "La Grande Festa" e annuncio di "Tutti A Casa" 3

Olly, "È Festa" all'Ippodromo di Milano. Poi "Tutti A Casa" allo Stadio di Genova
Damiano David The First Time testo significato traduzione 4

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday Radio Date 36 2025 – Marco Mengoni, Annalisa e Gabbani 5

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita: Tiziano Ferro, Michielin, Marco Mengoni & Annalisa
Irama ed Elodie, Francesco Gabbani, Andrea Laszlo De Simone e Rondodasosa nella cover delle pagelle del 29 agosto 2025 6

Pagelle nuovi singoli 29 agosto 2025: Irama Elodie coppia d'assi, Gaia e Gabbani molto bene, i trapper incommentabili
Certificazioni FIMI settimana 35 del 2025 7

Certificazioni FIMI 35: Alessandra Amoroso è disco d'oro con il suo "Io non sarei". Grande successo per Bad bunny
album italiani in uscita 2025 8

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 9

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Tiziano Ferro Cuore Rotto, copertina del nuovo singolo 2025: testo e significato, un brano che trasforma dolore e rancore in ballo 10

Tiziano Ferro torna con "Cuore Rotto" per trasformare dolore e rancore in ballo

Cerca su A.M.I.