ceneri: il brano “Sbalzi d’umore” è un mantra contro ansia e paranoia

Sbalzi d’umore è il titolo del nuovo singolo di ceneri, in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025. Il brano, rilasciato per Double Trouble Club / Island Records (Universal Music Italia), esprime la ricerca di un equilibrio interiore che resista al disordine esterno.
ceneri (all’anagrafe, Irene Ciol) pubblica Sbalzi d’umore dopo i precedenti singoli Due lune e Quasi all’improvviso. Questa sua nuova canzone ha un’atmosfera più aperta, lineare e immediata. Il ritmo è regolare. Il sound electro pop è meno cupo, quasi a fare da contrasto con le protagoniste della storia: l’ansia, la paranoia, le difficoltà emotive.
Nel brano si affollano e alternano diverse emozioni, a mo’ di montagne russe. In un momento, ogni cosa sembra troppo intensa; e l’istante successivo, invece, perde ogni senso. Anche i luoghi che si considerano sicuri, sembrano perdere il loro valore e il loro ruolo rassicurante.
La domanda che ceneri si pone, è: tra la continua ricerca di una distrazione o una telefonata per ritrovare la calma, come si fa ad abbassare il volume se il rumore che abbiamo dentro è troppo ingombrante? Quando ci sentiamo sopraffatti e anestetizzati di fronte a quello che ci circonda, per la cantautrice non resta, forse, che cominciare tutto da capo, di nuovo. E così, provare a rimpicciolire di poco il cielo, come a farlo sembrare più a nostra misura. E poi ripartire mentre il mondo continua nello stesso gioco.
ceneri è autrice del testo. Sbalzi d’umore conferma la collaborazione con Rocco Giovannoni, già produttore e compositore nel disco d’esordio Forma liquida e nei precedenti singoli.
Irene è stata scelta per un camping internazionale di scrittura creativa: tra più di 400 candidature provenienti da tutta Europa, è l’unica artista italiana su 12 totali a partecipare.
“Sbalzi d’umore”, il testo
Autori del testo: Irene Ciol
Produzione: Rocco Giovannoni
Compositori: Rocco Giovannoni, Marco Spaggiari
Ora anche sfogarsi fa male
E il fiato nel petto risale
Ora ho perso il mio luogo sicuro
E ogni spazio di me
Mi sembra saturo
Quando conti per restare calma
Dieci gocce, secondi e chiamate a casa
Quando espiri ed inspiri di pancia
Quando ascolti la stessa canzone da anni
Quando sfoghi su un corpo innocente
E ti stanchi per dormire meglio
Sto solo cercando di distrarmi un po’
Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco
Sento tutto così intensamente
Che alla fine non sento più niente
Non ho fatto altro tutta l’estate
Che aspettare la stessa vita di sempre
Ed ho anche provato a cambiare
Diventare mille persone diverse
Ma il rumore dietro le persiane
Ricomincia senza chiedermi niente
Ho alzato quattro mura attorno
Per rimpicciolire di poco il cielo
Un ritaglio di quello che sento
Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco
Gelsomini sul cemento
Calpestati sotto il sole
Ho cercato di addolcire
Tutte le mie paranoie
Ma la vita che conosco
Perde tutto il suo sapore così, così
Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco
Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore
Vorrei abbassare il volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
Vorrei abbassare il volume, volume, volume
Dei miei sbalzi d’umore, d’umore, d’umore
E riparto da capo, da zero, di nuovo
Mentre il mondo continua nello stesso gioco
Foto di Ilaria Giurati