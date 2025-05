Da Ernia a Rkomi passando per le hit di Alfa… CELO sempre più lanciato trai Producer italiani

CELO è il nome del produttore che sta dietro ad alcune dei brani italiani di successo degli ultimi anni. Da Alfa a Rkomi.

Tra i brani da lui scritta diverse hit per Alfa ma anche alcuni pezzi contenuti nell’ultimo album di Rkomi.

Chi è CELO: biografia e collaborazioni del produttore

Pietro Celona, in arte CELO, è nato nel 1997 ed è originario del Piemonte. Laureato alla SAE, si è formato nella musica elettronica prima di approdare alla scrittura e alla produzione per alcuni dei nomi più forti della nuova scena italiana. Il sodalizio con Alfa è tra i più fruttuosi: insieme hanno firmato successi come Il Mio Colore Preferito, Vabbè Ciao (Disco d’Oro) e Il Filo Rosso, diventato una delle canzoni simbolo del 2024.

le hit da Ernia ad Alfa

Il suo percorso nella discografia inizia tra beat elettronici e sperimentazione, ma negli ultimi anni CELO si è ritagliato un posto preciso nel cuore del pop e dell’urban italiano. La prima importante certificazione è arrivata con la co-produzione di Bella Fregatura di Ernia, brano certificati con il Doppio Disco di Platino.

Da quel momento, il suo nome ha cominciato a comparire sempre più spesso nei crediti dei progetti più interessanti della scena: da Il Filo Rosso di Alfa (Disco di Platino e per mesi nella Top 50 di Spotify), a Cose Stupide di Alessandra Amoroso, passando per la recente A Me Mi Piace, un brano che unisce Alfa e Manu Chao in un mix estivo e globale.

Nel nuovo album di Rkomi, CELO firma tre tracce da autore – dirti no., oh gio. e orfani. feat. Izi – curandone la produzione su due di queste. È sua anche la firma sulla produzione del nuovo singolo di Enrico Nigiotti, Passatempo, mentre è attesa a fine maggio l’uscita della deluxe dell’album Non so chi ha creato il mondo ma so che era innamorato di Alfa, che includerà ben sei brani scritti e prodotti proprio da CELO.

Una presenza costante, che si distingue per impatto, coerenza e un’identità sonora ben definita.