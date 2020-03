Caterina canta l’importanza dei rapporti umani nel brano Duemilacredici

Le classifiche di vendita Fimi di questa settimana premiano Nitro tra gli album, Anna tra i singoli e i Pink Floyd tra i vinili. In discesa i brani di Sanremo e i rispettivi album. .

Elodie torna in vetta a una classifica Earone dove Sanremo è ancora al top con 5 brani nelle prime 6 posizioni. Entrano nella Top 50 Marracash feat. Elisa, Emma, Baby K e Max Pezzali.

È partita ufficialmente la serie di concerti #iosuonodacasa un modo per intrattenere ma, al tempo stesso, raccogliere fondi.

Radio date 13 marzo 2020.Un appuntamento che costituisce routine per il nostro sito: il radio date. Scopriamo insieme le novità musicali in arrivo questa settimana.Alberto.

Quali sono le canzoni che, ad un mese dalla fine della kermesse, stanno funzionando in radio? E le Nuove proposte?.

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Il cantautore bergamasco, in un'intervista video a distanza, ci racconta il suo singolo di debutto.

Il 13 marzo è il giorno dell'uscita di "Feat (Stato Naturale)", il nuovo album di Francesca Michielin. Un disco in cui le differenze diventano un punto di forza.

di Massimiliano Longo

Come dovrebbe comportarti un artista emergente nell'approcciarsi ad un sito web, al responsabile di una radio o a qualsiasi mezzo di promozione GRATUITO?Innanzitutto con educazione e rispetto e considerando che ognuna di queste realtà ha la facoltà e il diritto di scegliere quali contenuto pubblicare e quali no.Mi fa un po' tristezza dover parlare di...

E' stato rimandato al prossimo autunno a causa dell'emergenza sanitaria In Persona Tour, la tournée con cui Marracash presenta dal vivo l'ultimo album.

Il 18 aprile 2020 si festeggerà il Record Store Day, ovvero una giornata in cui celebrare i negozi di dischi e il vinile. Ecco le proposte di Universal Music Italia.

E' stato rinviato al prossimo autunno Brunori Sas Tour 2020, il tour del cantautore calabrese che ha appena ottenuto il disco d'oro per l'album "Cip!".

E' stato annunciato il rinvio dell'uscita di "ReuniON", l'atteso album-raccolta dei successi dei Ricchi e Poveri riarrangiati e ricantati, originariamente prevista per il 27 marzo.

Ecco come è andata la ragazza nel terzo appuntamento con il serale.

I festeggiamenti per i 40 anni di carriera di Alberto Fortis proseguono con la pubblicazione del singolo “NYente Da Dire”, scritto con Franco Cristaldi.

Dopo Storie in CaMeretta, nuova iniziativa promosso da Off Topic e Torino Youth Centre

Dopo il lancio del format Storie in CaMeretta, Off Topic sta promuovendo un nuovo progetto di condivisione via social network.