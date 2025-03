Carmen Pascucci, il nuovo singolo “Bravi a scappare”, è la colonna sonora di “Come il sale nell’acqua”

Carmen Pascucci pubblica il nuovo singolo Bravi a scappare, colonna sonora del film Come il sale nell’acqua, disponibile da venerdì 21 marzo su tutte le piattaforme digitali con distribuzione Distrokid.

Carmen Pascucci è una cantante italiana con una voce potente e versatile, capace di spaziare tra diversi generi musicali. Da anni vive negli Stati Uniti, dove si è costruita una solida carriera live, conquistando il pubblico con la sua presenza scenica e le sue interpretazioni emozionali.

Dopo aver collaborato con diversi musicisti e produttori, e aver partecipato a importanti eventi musicali, Carmen è attualmente al lavoro sul suo nuovo EP, in collaborazione con l’autore e produttore Raffaele Viscuso.

Carmen Pascucci Bravi a scappare

Prodotto da Raffaele Viscuso, il brano segna un nuovo capitolo artistico per Carmen Pascucci, cantautrice che da anni vive e lavora negli Stati Uniti, dove ha potuto esprimere al meglio la propria arte.

“Bravi a scappare rappresenta un respiro di sollievo dopo una pausa,” racconta Carmen. “Nel mio percorso musicale ho avuto molte pause, momenti in cui mi sono dedicata alla vita di tutti i giorni. Questo brano segna un nuovo inizio, un nuovo slancio verso la musica e verso me stessa. Racconta le vicissitudini quotidiane di una donna, madre e moglie, con le sue fragilità, le sue corse contro il tempo, il senso di frustrazione di chi non riesce a emergere. Il tempo è il nostro peggior nemico e le giornate sembrano sfuggire di mano come sabbia tra le dita.”

Nel testo, l’artista invita a riprendersi il proprio spazio, a riconquistare un pezzo della propria identità: “Metto sempre la verità nei miei testi e ciò che racconto è un riflesso delle mie emozioni.”

Colonna sonora del film Come il sale nell’acqua

Il brano è stato scelto come parte della colonna sonora del film Come il sale nell’acqua, diretto da Fabio Manfrè e in arrivo prossimamente sulle piattaforme di streaming video in digitale.

“Partecipare a questo progetto è stato speciale perché è stato realizzato interamente da giovani talenti. Mi ha ricordato quando anch’io volevo afferrare il mondo, affrontando le difficoltà dell’età. Questo film racconta una storia sull’ambiente, sull’amore e sulla fiducia. Sono felice che la Tok Film abbia scelto il mio brano, scritto insieme a Raffaele Viscuso, che ha composto anche le musiche del lungometraggio.”

Il film: Come il sale nell’acqua

Il lungometraggio Come il sale nell’acqua racconta il percorso interiore di Francesco Lombardo, imprenditore del settore urbanistico, la cui vita riflette il grigiore del cemento che contribuisce a stendere sugli spazi verdi della città.

La storia si sviluppa tra ricordi adolescenziali e difficoltà nel presente, esplorando il suo rapporto complicato con la figlia Sofia. Il film si interroga sulla perdita di empatia e sensibilità, sul contrasto tra la distruzione della natura e il bisogno di ritrovare un legame autentico con ciò che ci circonda.

“Come il sale nell’acqua” è un invito a cambiare rotta e riscoprire la bellezza della natura, dell’arte e della memoria. Il risveglio della coscienza del protagonista rappresenta un messaggio universale: non è mai troppo tardi per fermarsi e proteggere ciò che conta davvero.