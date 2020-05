Carmen Lacrime di carbone testo e audio. Dopo aver lanciato qualche settimana fa, Cefalù, il singolo che ha segnato un deciso cambio di rotta artistico nel suo percorso, la seconda classificata ad Amici 17 ha rilasciato questa notte un nuovo singolo.

Lacrime di carbone continua sulla scia del precedente singolo e, questa volta, affronta una storia d’amore e la passione travolgente che scatena.

Ecco come Carmen lo ha annunciato negli scorsi giorni…

“Ho scritto una canzone in questi giorni di isolamento, sulla distanza e sull’amore. È una musica semplice, intensa e meditativa. Ho deciso di farvela avere subito.”

Il brano è stato scritto da Carmen con Giulio Nenna, Andrea De Bernardi e Francesco Monti.

La produzione è di Giulio Nenna e Andrea DB De Bernardi. La canzone è fuori per Iris Flower.

Carmen Lacrime di carbone testo e audio

Ora che sei qui

dimmi perché vai

perché mi mancano i battiti che hai

quando non sono con te

e che mi piacciono le cose che mi fai

e che fai solo con me

tu bello come sei

stronxo quando vuoi

non mi basti mai

no, dolce come sale

nudo come il mare

non mi basti mai

Soffio le lacrime di carbone

tremano come fai tu

sento che sali come il sole

per poi riscendere giù

perché mi mancano i battiti che hai

quando non sono con te

e che mi piacciono le cose che mi fai

e che fai solo con me

tu bello come sei

stronxo quando vuoi

non mi basti mai

no, dolce come sale

nudo come il mare

non mi basti mai

Ora che sei qui