18 Settembre 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
18 Settembre 2025

Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”: il nuovo album tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni

Il primo capitolo della trilogia discografica della Cantantessa

News di All Music Italia
Carmen Consoli annuncia Amuri luci, nuovo album in uscita il 3 ottobre 2025
Condividi su:

Carmen Consoli ha annunciato a sorpresa sui suoi canali social l’uscita di amuri luci, primo disco della trilogia annunciata dalla cantessa.

L’album vedrà la luce il prossimo 3 ottobre 2025 per Narciso Records, etichetta fondata dalla stessa cantautrice, con distribuzione ADA.

CARMEN CONSOLI: amuri LUCI, IL PRIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA

Con amuri luci, Carmen Consoli inaugura un progetto che rappresenta una vera e propria esplorazione delle sue “tre anime”. Ogni disco, infatti, avrà un’identità distinta, con date di uscita separate. Questo primo album sarà un omaggio profondo alla cultura musicale siciliana e alla sua stratificazione linguistica. Non a caso, troveremo testi in dialetto ma anche in greco antico, arabo e latino, per costruire un ponte ideale tra epoche e culture differenti.

La tracklist di amuri luci svelata da Carmen Consoli sui social comprende sette brani ma al momento non è chiaro se è la tracklist completa e se saranno presenti ospiti.

  1. Ventu
  2. Strogghi ‘
  3. U chiantu
  4. Stutulu stu
  5. nfernu
  6. E fai chioviri
  7. Simenti di paci.

Titoli che rimandano alla terra, agli elementi naturali e a un immaginario intimo e universale al tempo stesso.

IL NUOVO DISCO DI CARMEN CONSOLI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Carmen Consoli ha sottolineato il suo desiderio di praticare la lentezza e di restituire profondità al gesto creativo in un’epoca dominata dalla fretta e dall’uso dell’intelligenza artificiale anche in campo artistico. “Contro il comune sentire, continuo a credere e praticare la lentezza“, ha dichiarato l’artista, ribadendo come la sua scelta di pubblicare tre album distinti sia legata a un percorso di libertà e consapevolezza.

L’album sarà accompagnato da un tour e rappresenterà il primo passo di un percorso che porterà l’artista a esplorare tre diversi universi musicali: quello della tradizione siciliana, quello più rock e sperimentale e, infine, una dimensione più narrativa e cantautorale in lingua italiana.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Pagelle nuovi singoli italiani del 12 settembre 2025 1

Pagelle nuovi singoli 12 settembre 2025: Sarah e Mida molto bene, Achille Lauro la copia di se stesso
eroCaddeo sul palco di X Factor 2025 durante l’audizione con l’inedito Punto 2

X Factor 2025: Chi è eroCaddeo? La storia musicale del cantautore pop che ha conquistato i giudici con “Punto”
Giorgia presenta il nuovo singolo Golpe 3

Giorgia, il nuovo singolo “Golpe”: un atto di coraggio scritto da Petrella, Dardust e Calcutta
Loghi di Sony Music, Universal Music, Warner Music, Amici e X Factor usati da Caronte Music Group 4

Caronte Music Group, loghi di major e talent nei contenuti promozionali. L’inchiesta di All Music Italia
Alter Anima durante le audition di X Factor 2025 canta Pippetta e a nanna 5

X Factor 2025: dopo le "Carote" di Nuela, Alter Anima è pronto a diventare virale con "Pipetta e a nanna"
Damiano David The First Time testo significato traduzione 6

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Il cantante Pier C, nome d’arte di Piercesare Fagioli, concorrente di X Factor 2025 7

X Factor 2025: la storia di Pier C, il cantante che ha commosso i giudici con Chandelier
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 8

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Gianna Nannini e Fabrizio Giannini annunciano la nuova collaborazione di management 9

Fabrizio Giannini è il nuovo manager di Gianna Nannini
album italiani in uscita 2025 10

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)

Cerca su A.M.I.