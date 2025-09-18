Carmen Consoli annuncia “Amuri luci”: il nuovo album tra tradizione siciliana e nuove contaminazioni

Carmen Consoli ha annunciato a sorpresa sui suoi canali social l’uscita di amuri luci, primo disco della trilogia annunciata dalla cantessa.

L’album vedrà la luce il prossimo 3 ottobre 2025 per Narciso Records, etichetta fondata dalla stessa cantautrice, con distribuzione ADA.

CARMEN CONSOLI: amuri LUCI, IL PRIMO CAPITOLO DELLA TRILOGIA

Con amuri luci, Carmen Consoli inaugura un progetto che rappresenta una vera e propria esplorazione delle sue “tre anime”. Ogni disco, infatti, avrà un’identità distinta, con date di uscita separate. Questo primo album sarà un omaggio profondo alla cultura musicale siciliana e alla sua stratificazione linguistica. Non a caso, troveremo testi in dialetto ma anche in greco antico, arabo e latino, per costruire un ponte ideale tra epoche e culture differenti.

La tracklist di amuri luci svelata da Carmen Consoli sui social comprende sette brani ma al momento non è chiaro se è la tracklist completa e se saranno presenti ospiti.

Ventu Strogghi ‘ U chiantu Stutulu stu nfernu E fai chioviri Simenti di paci.

Titoli che rimandano alla terra, agli elementi naturali e a un immaginario intimo e universale al tempo stesso.

IL NUOVO DISCO DI CARMEN CONSOLI TRA TRADIZIONE E MODERNITÀ

Carmen Consoli ha sottolineato il suo desiderio di praticare la lentezza e di restituire profondità al gesto creativo in un’epoca dominata dalla fretta e dall’uso dell’intelligenza artificiale anche in campo artistico. “Contro il comune sentire, continuo a credere e praticare la lentezza“, ha dichiarato l’artista, ribadendo come la sua scelta di pubblicare tre album distinti sia legata a un percorso di libertà e consapevolezza.

L’album sarà accompagnato da un tour e rappresenterà il primo passo di un percorso che porterà l’artista a esplorare tre diversi universi musicali: quello della tradizione siciliana, quello più rock e sperimentale e, infine, una dimensione più narrativa e cantautorale in lingua italiana.