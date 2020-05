Carlotta: a 17 anni dall’ultimo singolo ecco l’inno laico “Cos’è la Vita”

Sono passati quattro lustri da quando una giovane artista faceva capolino nel panorama musicale italiano. Era il 1999 e in radio impazzava Mi chiamano Candy, il primo singolo di Carlotta. In pochi mesi arrivarono Baciami Adesso, Frena, Sette Lavatrici e poi la partecipazione al Festival di Sanremo 2001 tra i Giovani con Promessa.

Ora, a 17 anni di distanza dall’ultimo singolo L’hai fatto mai l’amore in mezzo al mare?, Carlotta torna sulla scena musicale con Cos’è la Vita.

Cos’è la vita (Giuro Srl), è il suo personale omaggio alla vita, a quelle creature miracolose che ci crescono fra le mani, all’intensità che ci riempie i giorni di disegni fantastici. E che in questo tempo di pandemia riacquistano potentemente senso e profondità.

Il brano, disponibile sulle piattaforme digitali dal 15 maggio, porta la firma di Anna Del Vacchio:

“Anna è un’amica che ho conosciuto al C.E.T., dove si è diplomata. Un’autrice, ma anche una mamma e maestra di Grosseto. Mi ha fatto ascoltare questo brano qualche anno fa: sentii subito che quelle parole erano anche mie, profondamente. Ma dalla forte emozione che mi suscitavano, non riuscivo a cantarle senza piangere!

Sicuramente anche l’arrangiamento musicale di Roberto La Fauci esalta l’emotività del brano. Ora, chiusa in casa per la pandemia, tra paura, voglia di resistere e reagire, ho sentito prepotente il desiderio di cantarla e divulgarla. Spero che possa essere per chi la ascolterà, il raggio di sole che è per me.”