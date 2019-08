Carl Brave Tour Europa: dal 13 ottobre 6 tappe tra Barcellona e Amsterdam

Dopo le Top 20 dei grandi network All Music Italia, in collaborazione con Earone, vi svela le classifiche della prima metà di agosto di nove delle maggiori radio regionali.

Tornano come ogni anno i Macchianera Awards, i premi della rete. All Music Italia nella categoria Miglior sito musicale si è classificato al secondo posto dietro al solo Rolling Stone.

Ex componente de La Pankina Krew, Mc Ivanò ha debuttato come solista con l'album Angeli & Demoni.

In occasione dell'uscita del nuovo singolo intervista a Moreno per parlare di tutto. Dagli esordi ai colleghi, J-Ax, De Palma ed Emis Killa in primis. E poi Amici, Sanremo e il nuovo album.

Una lunga chiaccherata con Roberto Casalino per ripercorrere gli inizi carriera, l'amicizia con Tiziano Ferro, l'inizio del percorso da un autore e il nuovo album in arrivo a settembre.

di Massimiliano Longo

Il tradizionale appuntamento che omaggia Mia Martini e il suo repertorio torna in scena per la settima volta a Milano. .

A pochi mesi dall'uscita di "Fuori di me", che ha ottenuto oltre 2 milioni di stream su Spotify, è stato annunciato l'arrivo del nuovo singolo "Tinta" previsto per il 30 agosto.

Settima settimana consecutiva in vetta per Machete Mixtape 4, anche se Ultimo si avvicina alla testa con ben 3 album. Tra i singoli si conferma Fred De Palma e tra i vinili primi i Pink Floyd.

A 17 anni di distanza dall'uscita di "Surrender", singolo che diede il via al suo travagliato album in inglese, "From the inside", Laura Pausini ricorda quel disco.