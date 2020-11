Uscirà il 6 novembre l’Ep d’esordio di Cara 99 (Polydor), già disponibile in pre-order e pre-save.

Cara ha conquistato i primi posti delle classifiche con il singolo Le Feste di Pablo grazie al contributo di Fedez, il brano infatti, dopo essere stato ripubblicato in duetto, ha ottenuto un disco di platino grazie a oltre 20 milioni di stream su Spotify.

99 conterrà 6 brani, di cui 3 inediti tra cui la bonus track Tevere.

“Finalmente posso dirvelo: sta per uscire il mio primo EP.

Dentro ci sarà il mio mondo, fatto di sfumature molto diverse tra loro ma che combaciano, una per una.

Spero di riuscire a portarvi con me dalla testa ai piedi.”

Questo il messaggio postato da Cara sui social per annunciare l’imminente arrivo del nuovo Ep.

“99 è un grido sussurrato di questi anni. È il mio grido, che nasce da tutto ciò che mi tocca in questo tempo pieno di cose già scoperte e di stimoli sempre nuovi, gli stessi per cui ti ritrovi a girare con le cuffiette per le strade della tua città fissando dritto nel vuoto. È da queste strade che nasce la voglia di far sentire la propria voce, anche ricascando sempre nelle stesse cose e inciampando in mille gradini. 99 è il mio anno, è il mio grido, è volerci essere.”

Cara è entrata nella rosa di artisti emergenti selezionati per Radar Italia, il programma globale lanciato da Spotify per supportare i talenti, sfruttando la rilevanza e l’impatto culturale della piattaforma streaming.

CARA 99

99 si può definire come il risultato e la prosecuzione del percorso musicale intrapreso da Cara in questi mesi. In ogni brano l’artista si espone e presenta un aspetto di sé stessa, dando voce al vortice di pensieri che si susseguono nella sua mente.

C’è spazio per i ricordi, le emozioni più intime e i racconti del mondo che la circonda.

Uno sguardo attento con gli occhi curiosi di una giovane donna di vent’anni, che si muove nella vita come una funambola e che trova nella mancanza di equilibrio il suo equilibrio personale e nella musica la più valida alleata per affrontare passo dopo passo gioie, delusioni e difficoltà.

Questa la tracklist di 99.

1. Tevere

2. Le feste di Pablo con Fedez

3. 99

4. Lentamente

5. Scemo

6. Mi Serve feat. Samuel Heron

Cara ha tentato la carta del Festival di Sanremo partecipando con il brano inedito Il Primo Bacio, entrando nella rosa dei 61, ma non riuscendo ad accedere ad AmaSanremo.

Foto di Mattia Guolo