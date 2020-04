Caponetti: fuori “Google Maps”, il primo singolo per Carosello Records

E’ uscito Google Maps, il singolo di debutto di Caponetti, artista vincitore nel 2017 della quinta edizione di Genova x Voi (Ne abbiamo parlato Qui).

Con questo brano, prodotto da Katoo, il cantautore ascolano Caponetti entra ufficialmente nel roster Carosello.

“È una canzone che si apre lentamente e parla di disorientamento. Quello che sembra un crollo dei punti saldi della vita diventa infine una possibilità per costruirne di nuovi. Per molti anni la mia esistenza non ha preso nessuna direzione ma da questa nebulosa confusa alla fine qualcosa è uscito fuori, non so bene cosa, ma mi piace.”