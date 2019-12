Capone & Bungtbangt, gruppo eco music partenopeo, pubblica il video del nuovo singolo che sarà lanciato questa sera da Fiorello a VivaRaiplay.

L’inedito si intitola Le mani nel sole ed è un brano che esce a sostegno delle iniziative di Fridays For Future Napoli.

Le mani nel sole esce per Sciarap/FullHeads e, come detto in apertura, sarà presentato in esclusiva live questa sera all’interno del web format VivaRaiplay condotto da Fiorello.

Ecco il video diretto da Ivano Leone.

La band In occasione del quarto sciopero globale per il clima promosso da Fridays For Future Napoli il 29 novembre scorso la band ha metaforicamente abbracciato i giovani attivisti per l’ambiente.

Come da consuetudine il collettivo di musicisti, che ricicla l’immondizia per produrre i proprio strumenti, ha supportato e promosso una lotta comune che ha come obiettivo la tutela dell’ambiente e contrastare le azioni inquinanti delle multinazionali del petrolio.

Così la eco music band ha sostenuto il Global Strike di Napoli diventandone testimonial tanto da produrre appositamente una canzone che, trasmessa dal sound system, ha fatto da colonna sonora della manifestazione degli strikers partenopei.

Eccome ne parla Maurizio Capone:

“Il brano nasce in modo molto spontaneo. La traccia era già registrata ma mancava il ritornello.

Nel mentre è arrivata la proposta del collettivo Fridays di partecipare al global strike e magicamente le parole del ritornello sono arrivate.

Le abbiamo fatte ascoltare agli attivisti e subito si è messo in moto un meccanismo virtuoso che ha portato ad una collaborazione intensa e fruttuosa.

Il regista del videoclip, Ivano Leone, è un’attivista napoletano e si è proposto di registrare il video durante la manifestazione, mentre la colmata di cemento che ancora oggi soffoca Bagnoli è il teatro dove abbiamo girato altre scene che completano un lavoro straordinario, ricco di significato, realizzato in pochi giorni”.