Caparezza torna a sorpresa con “Io sono il viaggio”: il nuovo singolo che anticipa “Orbit Orbit”

Caparezza torna, e lo fa nel giorno del suo compleanno. A quattro anni di distanza dal suo ultimo album, pubblica a sorpresa Io sono il viaggio, il singolo che segna ufficialmente il suo ritorno in musica e anticipa il nuovo progetto Orbit Orbit, in uscita il 31 ottobre per BMG.
Un disco-fumetto che unisce le sue due anime, quella musicale e quella visiva, e che sarà accompagnato da un tour di firmacopie e, nel 2026, da oltre venti date live nei principali festival italiani.
Caparezza, “Io sono il viaggio”: testo e significato
Il nuovo singolo Io sono il viaggio è una riflessione potente e poetica sul senso della vita e sulla capacità dell’essere umano di rigenerarsi. Caparezza usa il viaggio come metafora della crescita, della caduta e della rinascita, descrivendo il movimento come condizione naturale dell’uomo:
“Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino / scriverò sul retro della cartolina / io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo“.
Un messaggio universale che invita a vedere ogni fine come un nuovo inizio, a trovare forza nel cambiamento e ad accettare che la vita non è fatta solo di destinazioni, ma di percorsi, deviazioni e ripartenze.
Dal punto di vista sonoro, il brano alterna elettronica e atmosfere cinematiche che evocano movimento, evoluzione e introspezione. È un ritorno visionario e coraggioso, perfettamente in linea con lo stile dell’artista, capace di fondere contenuto e suono in un linguaggio unico.
TESTO
Caparezza
Go, lenti o rapidi mezzi
Go, venti cambi o diretti
Go, stessa meta fatale si, ma itinerari diversi
Go, sogno un viaggio di Melville
Go, non un carro di merci
Go, la mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci
Gattonando mi metti in piedi come su gli stemmi il Gattopardo
Anche in alto mare l’arte è la polare
L’ho seguita per i cieli come un astrolabio
Giovane Aldobrando, lascio casa e corro il mondo
Nel vagone dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio
Sogno e il punto di vista si allarga se dall’astronave mi sporgo
Imparo che non c’è disfatta se posso premiare lo sforzo
Comе lo pterosauro di Arzach ho un personaggio sul dorso
Voglio levarlo di dosso, voglio vagarе nel cosmo
Sopporto le attese, imparo ad amare il raccolto e il maggese
Io, Corto Maltese che osserva i gabbiani dal porto in paese
Ho capito che per ogni capolinea
C’è un nuovo biglietto che fa capolino
Scriverò sul retro della cartolina
Io sono il viaggio
Sono il bagaglio
Sono il distacco
Sono il traguardo
Io sono il viaggio
Sono il bagaglio
Sono il distacco
Sono il traguardo
Io sono
Sono un naufrago sfinito, faccia nella sabbia
Le sirene ancora strillano la mia condanna
Seguo croci sulla mappa di quest’audiogramma
Sono Atlantide che sta sprofondando sott’acqua
Non lasciarmi qui, per pietà, dammi ancora sfide e maree
Dio, sia fatta la tua volontà ma fammi capire qual è
Io sono stato i sandali del pellegrino
Perso in un deserto come il Kalahari
Sono stato sabbia lungo il mio cammino
Quando inaridivo come certi intellettuali
Sono il mozzo e il capitano sul ponte
Sono morto e poi rinato più volte
Piccolo principe, giovane Holden
Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le onde
E imploro Prometeo che mi riporti il fuoco
In fondo ho da riversare otri d’inchiostro
Indosso i panni di Phileas Fogg e mi involo
Approdo per ripartire di nuovo
Io sono il viaggio
Sono il distacco
Io sono il viaggio
Sono il traguardo
Io sono il viaggio
Sono il bagaglio
Sono il distacco
Sono il traguardo
Io sono il viaggio
Sono il bagaglio
Sono il distacco
Sono il traguardo
New dream, new place, new goal, new destiny
New day, new life, new love, new identity
New sun, new star, new planetary landing
New sun, new star, new planetary landing
New dream, new place, new goal, new destiny
New day, new life, new love, new identity
New sun, new star, new planetary landing
New sun, new star, new planetary landing
“Orbit Orbit”: il nuovo disco-fumetto di Caparezza
In uscita il 31 ottobre, Orbit Orbit è molto più di un album: è un viaggio concettuale, un universo narrativo che unisce musica e fumetto, grazie alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Il progetto sarà disponibile in diversi formati:
- SPACE LP BOX (doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi)
- SPACE CD BOX (CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi)
- Doppio vinile “IDEA VERSION” Pink–Purple Marbled (Amazon)
- Doppio vinile “FLYING AIRSTREAM VERSION” Silver (Feltrinelli)
- Doppio vinile “PLANET NOSTOS VERSION” Transparent Blue (Discoteca Laziale)
- Doppio vinile Black
- CD Digipack
Il fumetto, con copertina di Matteo De Longis, sarà disponibile sia in formato albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) sia in volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm) a partire dal 31 ottobre.
Foto di copertina di Alberto D’Andrea.
“Orbit Orbit” firmacopie: tutte le date
- Gio 30/10 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli (P.zza Antelminelli) – 16:00–19:00
- Ven 31/10 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 13:30–15:30 e 17:30–19:00
- Sab 01/11 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 11:00–13:00 e 16:30–18:30
- Dom 02/11 – Bologna – Feltrinelli Via Ravegnana – 16:00
- Lun 03/11 – Torino – Feltrinelli P.zza CLN – 17:00
- Mar 04/11 – Milano – Feltrinelli Viale Pasubio – 17:00
- Mer 05/11 – Verona – Feltrinelli Via Quattro Spade – 17:00
- Gio 06/11 – Firenze – Feltrinelli P.zza della Repubblica – 17:00
- Ven 07/11 – Roma – Discoteca Laziale – 16:00
- Sab 08/11 – Napoli – Feltrinelli Stazione Garibaldi – 16:00
- Dom 09/11 – Taranto – Feltrinelli Via Federico di Palma – 16:00
- Lun 10/11 – Bari – Feltrinelli Via Melo – 17:00
- Ven 14/11 – Palermo – Feltrinelli Via Cavour – 17:00
- Sab 15/11 – Catania – Feltrinelli Via Etnea – 17:00
- Dom 16/11 – Cagliari – Feltrinelli Via Roma – 16:00
- Lun 17/11 – Sassari – Festival “Fino a leggermi matto”, Padiglione Tavolara – 18:30
- Dom 23/11 – Molfetta – Clinic Music Store – 16:00
Nota accessi: nelle tappe in store sarà possibile acquistare CD, LP, Cofanetto o Fumetto il giorno dell’evento e ritirare il pass per l’accesso prioritario (1 pass per ogni merceologia acquistata, fino a esaurimento).
Caparezza live 2026: oltre 20 appuntamenti
-
- 26/06 – Roma, Rock in Roma
- 27/06 – Firenze, Florence Music Festival
- 04/07 – Mantova, Mantova Summer Festival – Piazza Sordello
- 07/07 – Bologna, Sequoie Music Park – SOLD OUT
- 08/07 – Bologna, Sequoie Music Park
- 11/07 – Collegno (TO), Flowers Festival – SOLD OUT
- 12/07 – Padova, Sherwood Festival
- 15/07 – Milano, Parco della Musica di Milano
- 17/07 – Servigliano (FM), Nosound Fest
- 18/07 – Francavilla (CH), Shockwave Festival
- 24/07 – Genova, Balena Festival
- 25/07 – Cattolica (RN), Arena della Regina
- 01/08 – Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli
- 05/08 – Lecce, OverSound Music Festival – Cave del Duca
- 07/08 – Catania, Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini
- 08/08 – Palermo, Dream Pop Festival – Velodromo
- 12/08 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival
- 13/08 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto
- 16/08 – Majano (UD), Festival di Majano
- 22/08 – Alghero (SS), Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani
- 04/09 – Bari, OverSound Music Festival – Fiera del Levante
- 05/09 – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone
