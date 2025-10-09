Caparezza torna a sorpresa con “Io sono il viaggio”: il nuovo singolo che anticipa “Orbit Orbit”

Caparezza torna, e lo fa nel giorno del suo compleanno. A quattro anni di distanza dal suo ultimo album, pubblica a sorpresa Io sono il viaggio, il singolo che segna ufficialmente il suo ritorno in musica e anticipa il nuovo progetto Orbit Orbit, in uscita il 31 ottobre per BMG.

Un disco-fumetto che unisce le sue due anime, quella musicale e quella visiva, e che sarà accompagnato da un tour di firmacopie e, nel 2026, da oltre venti date live nei principali festival italiani.

Caparezza, “Io sono il viaggio”: testo e significato

Il nuovo singolo Io sono il viaggio è una riflessione potente e poetica sul senso della vita e sulla capacità dell’essere umano di rigenerarsi. Caparezza usa il viaggio come metafora della crescita, della caduta e della rinascita, descrivendo il movimento come condizione naturale dell’uomo:

“Ho capito che per ogni capolinea c’è un nuovo biglietto che fa capolino / scriverò sul retro della cartolina / io sono il viaggio, sono il bagaglio, sono il distacco, sono il traguardo“.

Un messaggio universale che invita a vedere ogni fine come un nuovo inizio, a trovare forza nel cambiamento e ad accettare che la vita non è fatta solo di destinazioni, ma di percorsi, deviazioni e ripartenze.

Dal punto di vista sonoro, il brano alterna elettronica e atmosfere cinematiche che evocano movimento, evoluzione e introspezione. È un ritorno visionario e coraggioso, perfettamente in linea con lo stile dell’artista, capace di fondere contenuto e suono in un linguaggio unico.

TESTO

Caparezza

Go, lenti o rapidi mezzi

Go, venti cambi o diretti

Go, stessa meta fatale si, ma itinerari diversi

Go, sogno un viaggio di Melville

Go, non un carro di merci

Go, la mia vita per Moby Dick e non per un paio di pesci

Gattonando mi metti in piedi come su gli stemmi il Gattopardo

Anche in alto mare l’arte è la polare

L’ho seguita per i cieli come un astrolabio

Giovane Aldobrando, lascio casa e corro il mondo

Nel vagone dormo in corridoio, sono passeggero come il broncio

Sogno e il punto di vista si allarga se dall’astronave mi sporgo

Imparo che non c’è disfatta se posso premiare lo sforzo

Comе lo pterosauro di Arzach ho un personaggio sul dorso

Voglio levarlo di dosso, voglio vagarе nel cosmo

Sopporto le attese, imparo ad amare il raccolto e il maggese

Io, Corto Maltese che osserva i gabbiani dal porto in paese

Ho capito che per ogni capolinea

C’è un nuovo biglietto che fa capolino

Scriverò sul retro della cartolina

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono

Sono un naufrago sfinito, faccia nella sabbia

Le sirene ancora strillano la mia condanna

Seguo croci sulla mappa di quest’audiogramma

Sono Atlantide che sta sprofondando sott’acqua

Non lasciarmi qui, per pietà, dammi ancora sfide e maree

Dio, sia fatta la tua volontà ma fammi capire qual è

Io sono stato i sandali del pellegrino

Perso in un deserto come il Kalahari

Sono stato sabbia lungo il mio cammino

Quando inaridivo come certi intellettuali

Sono il mozzo e il capitano sul ponte

Sono morto e poi rinato più volte

Piccolo principe, giovane Holden

Sono il vecchio che va in mare e sfida ancora le onde

E imploro Prometeo che mi riporti il fuoco

In fondo ho da riversare otri d’inchiostro

Indosso i panni di Phileas Fogg e mi involo

Approdo per ripartire di nuovo

Io sono il viaggio

Sono il distacco

Io sono il viaggio

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

Io sono il viaggio

Sono il bagaglio

Sono il distacco

Sono il traguardo

New dream, new place, new goal, new destiny

New day, new life, new love, new identity

New sun, new star, new planetary landing

New sun, new star, new planetary landing

New dream, new place, new goal, new destiny

New day, new life, new love, new identity

New sun, new star, new planetary landing

New sun, new star, new planetary landing

“Orbit Orbit”: il nuovo disco-fumetto di Caparezza

In uscita il 31 ottobre, Orbit Orbit è molto più di un album: è un viaggio concettuale, un universo narrativo che unisce musica e fumetto, grazie alla collaborazione con Sergio Bonelli Editore. Il progetto sarà disponibile in diversi formati:

SPACE LP BOX (doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi)

(doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi) SPACE CD BOX (CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi)

(CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi) Doppio vinile “IDEA VERSION” Pink–Purple Marbled (Amazon)

Pink–Purple Marbled (Amazon) Doppio vinile “FLYING AIRSTREAM VERSION” Silver (Feltrinelli)

Silver (Feltrinelli) Doppio vinile “PLANET NOSTOS VERSION” Transparent Blue (Discoteca Laziale)

Transparent Blue (Discoteca Laziale) Doppio vinile Black

CD Digipack

Il fumetto, con copertina di Matteo De Longis, sarà disponibile sia in formato albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) sia in volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm) a partire dal 31 ottobre.

Foto di copertina di Alberto D’Andrea.

“Orbit Orbit” firmacopie: tutte le date

Gio 30/10 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli (P.zza Antelminelli) – 16:00–19:00

– Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli (P.zza Antelminelli) – 16:00–19:00 Ven 31/10 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 13:30–15:30 e 17:30–19:00

– Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 13:30–15:30 e 17:30–19:00 Sab 01/11 – Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 11:00–13:00 e 16:30–18:30

– Lucca Comics & Games – Padiglione Sergio Bonelli – 11:00–13:00 e 16:30–18:30 Dom 02/11 – Bologna – Feltrinelli Via Ravegnana – 16:00

– Bologna – Feltrinelli Via Ravegnana – 16:00 Lun 03/11 – Torino – Feltrinelli P.zza CLN – 17:00

– Torino – Feltrinelli P.zza CLN – 17:00 Mar 04/11 – Milano – Feltrinelli Viale Pasubio – 17:00

– Milano – Feltrinelli Viale Pasubio – 17:00 Mer 05/11 – Verona – Feltrinelli Via Quattro Spade – 17:00

– Verona – Feltrinelli Via Quattro Spade – 17:00 Gio 06/11 – Firenze – Feltrinelli P.zza della Repubblica – 17:00

– Firenze – Feltrinelli P.zza della Repubblica – 17:00 Ven 07/11 – Roma – Discoteca Laziale – 16:00

– Roma – Discoteca Laziale – 16:00 Sab 08/11 – Napoli – Feltrinelli Stazione Garibaldi – 16:00

– Napoli – Feltrinelli Stazione Garibaldi – 16:00 Dom 09/11 – Taranto – Feltrinelli Via Federico di Palma – 16:00

– Taranto – Feltrinelli Via Federico di Palma – 16:00 Lun 10/11 – Bari – Feltrinelli Via Melo – 17:00

– Bari – Feltrinelli Via Melo – 17:00 Ven 14/11 – Palermo – Feltrinelli Via Cavour – 17:00

– Palermo – Feltrinelli Via Cavour – 17:00 Sab 15/11 – Catania – Feltrinelli Via Etnea – 17:00

– Catania – Feltrinelli Via Etnea – 17:00 Dom 16/11 – Cagliari – Feltrinelli Via Roma – 16:00

– Cagliari – Feltrinelli Via Roma – 16:00 Lun 17/11 – Sassari – Festival “Fino a leggermi matto”, Padiglione Tavolara – 18:30

– Sassari – Festival “Fino a leggermi matto”, Padiglione Tavolara – 18:30 Dom 23/11 – Molfetta – Clinic Music Store – 16:00

Nota accessi: nelle tappe in store sarà possibile acquistare CD, LP, Cofanetto o Fumetto il giorno dell’evento e ritirare il pass per l’accesso prioritario (1 pass per ogni merceologia acquistata, fino a esaurimento).

Caparezza live 2026: oltre 20 appuntamenti

26/06 – Roma, Rock in Roma 27/06 – Firenze, Florence Music Festival 04/07 – Mantova, Mantova Summer Festival – Piazza Sordello 07/07 – Bologna, Sequoie Music Park – SOLD OUT 08/07 – Bologna, Sequoie Music Park 11/07 – Collegno (TO), Flowers Festival – SOLD OUT 12/07 – Padova, Sherwood Festival 15/07 – Milano, Parco della Musica di Milano 17/07 – Servigliano (FM), Nosound Fest 18/07 – Francavilla (CH), Shockwave Festival 24/07 – Genova, Balena Festival 25/07 – Cattolica (RN), Arena della Regina 01/08 – Campobasso, Area Eventi Nuovo Romagnoli 05/08 – Lecce, OverSound Music Festival – Cave del Duca 07/08 – Catania, Sotto il Vulcano Fest – Villa Bellini 08/08 – Palermo, Dream Pop Festival – Velodromo 12/08 – Cinquale (MS), Vibes Summer Festival 13/08 – Brescia, Festa di Radio Onda d’Urto 16/08 – Majano (UD), Festival di Majano 22/08 – Alghero (SS), Alguer Summer Festival – Anfiteatro Ivan Graziani 04/09 – Bari, OverSound Music Festival – Fiera del Levante 05/09 – Caserta, Reggia di Caserta – Piazza Carlo di Borbone



CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI





