Ecco tutte le canzoni italiane in uscita a aprile 2022 (articolo in costante aggiornamento)

Canzoni italiane in uscita aa Aprile 2022, release date.

Il nostro corposo articolo relativo ai singoli in uscita in digitale, e quindi non necessariamente anche in radio, quest’anno si divide in 12 articoli, uno per ogni mese dell’anno. Articoli che nel corso del mese saranno ovviamente costantemente aggiornati con le numerosissime uscite che ci vengono comunicate.

Dopo una prima di metà di marzo relativamente tranquilla per lasciare il posto ai brani del Festival di Sanremo nell’ultima settimana di marzo è partito nuovamente il delirio. Un delirio, lasciatecelo dire, a nostro avviso anche eccessivo. Solo nella settimana del 25 marzo sono usciti 110 brani italiani. E parliamo solo di quelli di cui abbiamo ricevuto comunicati stampa. Vedremo cosa succederà d aprile….

