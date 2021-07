In Copertina

Intervista a Santoianni: "La potenza dell’amore spesso si radica nell’immaturità dell’adolescenza..." come nel nuovo singolo, "Exit"

Santoianni, nome d'arte di Donato Santoianni, continua il suo nuovo percorso musicale iniziato qualche mese fa con il singolo Stazione di sosta. E così, dopo.

Intervista a Molla: "è importante impegnarsi per capire cosa ci fa restare giovani dentro per sempre"

Ad un mese e mezzo di distanza dall'uscita del suo nuovo album il cantautore e producer ci racconta il suo disco, le collaborazioni e l'esperienza da produttore.

Intervista a Camille Cabaltera: "Ora sento l'esigenza di farmi conoscere anche sotto l'aspetto autorale in italiano"

Due sogni nel cassetto per la giovane artista: il Festival di Sanremo e Gianna Nannini.

Video intervista a Loredana Errore, fuori con un nuovo singolo per l'Estate e pronta per i possibili concerti.

Nell'intervista Loredana ha parlato di Amici, Sanremo, di Biagio Antonacci e del nuovo album.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Billboard a Times Square, ok per Maneskin e Laura Pausini, ma gli altri?

Pensate che grande soddisfazione per un artista vedere il proprio faccione tra i grattacieli di New York, in un gigantesco Billboard luminoso nella celebre Times Square. Ci è passata Laura Pausini dopo la vittoria del suo quarto Latin Grammy (quattro vittorie su otto nomination, un risultato irripetibile per un'artista italiana). In quel momento staff ed etichetta...

Canzoni dell'estate 2021. La classifica degli stream su Spotify: in testa Sangiovanni ma Blanco e Sfera non mollano

Nell'articolo la classifica degli streaming totali e quella, più realistica, degli ascolti medi giornalieri.

Marlene Kuntz tornano live con il Post Pandemic Tour. Info e date.

Marlene Kuntz, al via l'8 agosto il Post Pandemic Tour. Dopo i tre concerti dell'estate 2020, la band cuneese torna on stage. Per l'occasione sarà accompagnata.

Sangiovanni: il remix di malibu con Trevor Daniel entra nella New Music Friday di 5 paesi europei (audio)

In contemporanea oggi esce anche il vinile 45 giri Sangiovanni Acoustic.

Mannarino: "Africa" anticipa il nuovo album del cantautore, “V”

Il brano che anticipa il disco, si intitola Africa ed è scritto da Mannarino.

Marco Masini, il concerto dei 30 anni di carriera. Da Ci vorrebbe il mare a Il Confronto

È Marco Masini a chiudere la stagione dei concerti al Castello Sforzesco di Vigevano e noi di All Music Italia eravamo presenti all'evento. L’artista torna sul.

Torna Tish con il singolo "Fu+ked Up" in duetto con Sethu

Il nuovo brano arriva a distanza di nove mesi da "Rido male", singolo che ha segnato il debutto in italiano per l'artista.

Rock, Reggae, Games of Thrones, Pino Daniele e Bob Marley. Le passione di Jovine nel nuovo singolo "Rock and roll"

"Rock and Roll è uno stile di vita. Una vita on the road, libera, appunto, senza limiti... una libertà anche artistica" dichiara Jovine.

Lowlow racconta il nuovo album: "Il lockdown per me non è stato un momento di stop, ma di ricostruzione con il mio team..."

Tra i producer, oltre a Big Fish, troviamo Daddy's Groove, DFO, Cosmophonix, Marvely e Leo.

Power Hits Estate 2021: svelato il cast. Saranno presenti ben 52 artisti

Da Sangiovanni a Carmen Consoli, da Michele Bravi a Irama... un cast variegato per l'evento live il 31 agosto dall'Arena di Verona.

PFM quest'estate in tour con La Buona Novella e Successi. Date e biglietti

La PFM è tornata in tour con La Buona Novella e Successi PFM. È partito il 26 luglio da Udine il tour per il 50ennale della.

Maneskin: altri "pezzoni", un probabile duetto con i Go_A e nuovo disco in arrivo entro la fine dell'anno

Per la prima volta la band ha rotto il silenzio sulla questione del cambio management.

X Factor 2021 iniziate le audizioni le prime parole dei giudici e di Ludovico Tersigni

Quest'anno vedendo le prime audition i giudici stanno trovando molti progetti particolari e diverse band.

Nuova operazione all'aorta per Omar Pedrini... saltano due date live.

Il cantautore, su consiglio dello staff medico, ha deciso di sottoporsi ad un nuovo intervento.

Blind & Giaime... arriva il duetto per l'estate, fuori "Triste"

Un brano dalle sonorità estive accompagnato da un testo sofferente che racconta la fine di una storia d'amore.

Morgan concorrente a Ballando con le stelle: "Farò imparare a parlare italiano alle persone, almeno...". Una stella che non vuole saperne di smettere di cadere!

Simona Ventura ha espresso qualche perplessità ma il cantautore ha subito risposto piccato.

Anastasio: rimandato al 2022 l'Atto Zero Tour. Nuove date.

Anastasio annuncia lo slittamento, alla primavera 2022, del tour Atto Zero Tour inizialmente previsto per l'ottobre 2020 (e poi ottobre 2021). Queste le nuove date. ANASTASIO -.

Premio Lunezia 2021: ecco i 24 semifinalisti. Annunciato il primo ospite della serata del 4 agosto: Vegas Jones e Nek

La manifestazione giunge quest'anno alla 26esima edizione.

Da Ada Worlwide nasce ADA Music Italy, divisione indipendente di Warner Music con a capo Davide D'Aquino

Continua in Italia e Russia l'espansione di Ada Music, divisione indipendente di servizi per artisti e label di Warner Music Group.

