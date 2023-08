Si chiude agosto… le canzoni dell’estate 2023 che hanno fatto ballare ma anche commuovere il nostro critico musicale

Canzoni dell’estate 2023 la top 5 di Fabio Fiume.

Oggi è il 31 Agosto!

Anche se per il calendario questa giornata non rappresenta la fine dell’Estate che conta ancora circa tre settimane di vita, diciamo che con la fine di Agosto e l’idea delle vacanze che ci dicono ciao, il ritorno al lavoro a pieno regime, è un po’ come se oggettivamente si mettesse una pietra sopra su quel senso di libertà che la bella stagione, almeno dal punto di vista sensoriale appunto, ci regala.

Mai come quest’anno, in aggiunta e come se non bastasse poi, il primo di Settembre coincide con un venerdì e quindi con il ritorno delle pagelle che giornalisticamente parlando per me rappresentano un punto fisso di questa giornata e del ritorno all’impegno.

In attesa quindi di questa prima uscita per la stagione 23/24, fra l’altro già popolata da qualche grande nome della nostra musica, ho deciso di mettere il mio punto alla bella stagione con una speciale top 5 delle canzoni che hanno maggiormente animato la mia d’Estate.

Badate bene, qui non c’è nessun giudizio tecnico, nessuna ricerca di chissà quale qualità, nessuna voglia di leggere fra le righe di un testo importante o di un arrangiamento originale.

Qui non c’è nessun “consiglio qualità”. Qui ci sono solo 5 canzoni 5, che hanno mi hanno preso alla pancia più che alla testa, che si sono insinuate senza nemmeno che me ne accorgessi davvero, che ho cantato a squarciagola in macchina mentre raggiungevo i luoghi della mia estate, che sono state di compagnia fra le persone che hanno popolato le mie vacanze, le mie serate tirate, i miei gavettoni, la mia voglia di essere una persona qualunque, un cazzaro con il drink improbabile fra le mani, le pesche tagliate nel vino, l’anguria che sbrodola, la birra al limone che ho scoperto essere dissetante al massimo d’estate, il cocco a pezzi e tutti gli altri luoghi comuni che mi svestono della patina intellettualoide (che fra l’altro rifuggo), e mi regalano a me stesso come persona.

E quindi, prima delle pagelle dei nuovi singoli in uscita domani ecco la mia Top 5 estiva.