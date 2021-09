A 10 anni dalla nascita Machete Crew punta sui giovani talenti con “Cantera Machete Vol. 1”

Sfera Ebbasta supera 100 dischi di platino e, per i giovani di oggi, senza nessuna traccia delle certificazioni del passato è l'artista più importante in Italia... e i grandi?.

Un articolo in costante aggiornamento per scoprire giorno per giorno, tutte le nuove uscite italiane del 2021.

di Massimiliano Longo

Nei giorni scorsi, una volta appresa che Roma era fuori dai giochi per ospitare l'Eurovision 2022 (vedi qui), la rete si è riempita di commenti. Dalla delusione dei romani fino agli sfottò degli italiani abitanti in altre città. Ma a peggiore il tutto è arrivata Veronica Tasciotti, Assessora allo Sport, Turismo e ai Grandi Eventi...

Quali sono le canzoni da scoprire e riscoprire in 30 anni di carriera dell'artista? Le ha scelte per noi Fabio Fiume.

Torna la Nazionale Italiana Cantanti con una partita sul nuovo campo sintetico di Brendola. Tre debutti in campo e Federica Carta in apertura

Da Enrico Ruggeri a Bugo, da Paolo Vallesi, da Moreno a Pierdavide Carone... tanti artisti in campo per raccogliere fondi per due importanti cause .