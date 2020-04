E’ tutto pronto per l’uscita del nuovo singolo dei Canova Never, fuori il 24 aprile per Maciste Dischi con distribuzione Artist First.

Si tratta di una ballad emotiva e sentimentale, che anticipa il terzo album della band che uscirà prossimamente e che conterrà anche i precedenti singoli Musica di Oggi e Lento Violento (Ne abbiamo parlato Qui e Qui). In autunno, invece, via al tour.

“NEVER è un pezzo strappamutande

io, lei e quell’altro ma non è threesome, no

stavolta è questione di cuore un tradimento, un addio, una chitarra

e quindi che fai?

ci scrivi una canzone

triste”

Così i Canova presentano Never, brano in cui dolcezza e veemenza si alternano fino ad arrivare a un inevitabile assolo di chitarra alla vecchia maniera, che sarà anche l’unico assolo di tutto il disco.

CANOVA NEVER – IL TOUR DEL DISCO NUOVO

I Canova, dopo aver calcato il palco dell’Ariston nella serata del giovedì accanto a Le Vibrazioni, torneranno al vivo con una tournée denominata Il Tour del Disco Nuovo e organizzata da Magellano Concerti.

Ecco le date:

2 Ottobre – Firenze – Flog

9 Ottobre – Bologna – Locomotiv (Sold Out)

10 Ottobre – Bologna – Locomotiv (Nuova Data)

16 Ottobre – Roma – Monk (Sold Out)

17 Ottobre – Roma – Monk (Nuova Data)

23 Ottobre – Roncade (TV) – New Age

Foto di Chiara Mirelli