I Canova stanno per tornare, Lento violento è il nuovo singolo della band in uscita il 22 novembre prossimo.

Quello del ritorno dei Canova è un brano che oscilla, secondo quanto cita il comunicato stampa, “Tra la pigrizia e l’ironia“.

Lento violento è frutto della penna di Matteo Mobrici e della stravaganza produttiva di MACE e Venerus.

Il brano esce per Maciste Dischi / Artist First, e segna un nuovo inizio per la band in attesa di notizie certe sul nuovo album in uscita molto probabilmente nel 2020.

Il nuovo singolo dei Canova viene descritto così:

“Come il flusso di un fiume in piena, nato in pochissimo tempo senza che ci fosse bisogno – proprio per la sua natura – di correzioni testuali o musicali, il brano segna un ritorno in grande stile.“

I Canova sono una delle band del nuovo “Itpop” più amate dal pubblico e che, negli ultimi anni, ha conquistato un ampio seguito.

Dopo Avete Ragione Tutti del 2016 e Vivi per sempre del 2019 (subito primo nella classifica di vendita dei vinili di FIMI / GfK), c’è grande attesa per il terzo album dei Canova che, secondo i rumors, potrebbero anche essere tra i nomi dei papabili big di Sanremo.

Di certo i numeri, tra live e streaming, sono dalla loro parte.