13 Dicembre 2025
Alessandro Genovese
13 Dicembre 2025

Cannella torna con “Non sono un mostro” che non è una lettera di scuse ma un attestato di crescita

Vira verso sonorità itpop e un cantautorato rinnovato e fresco.

Cannella il nuovo singolo è Non sono un mostro
Cannella ritorna dopo il silenzio dall’uscita del suo terzo album Temporali estivi pubblicato nel 2024. L’album seguiva ai progetti discografici Siamo Stati l’America e Ore piccole.

Il cantautore torna lanciando il nuovo singolo Non sono un mostro, in uscita il 12 dicembre per Honiro Label, e lo fa dopo un lungo silenzio dal quale si presenta con una nuova maturità artistica ma anche con spiccata consapevolezza di se stesso.

Cannella negli ultimi anni rappresentante della wave indie romana con Non sono un mostro vira verso sonorità itpop e un cantautorato rinnovato e fresco.

“Non sono un mostro è consapevolezza di se stessi, per me prendere atto che in realtà non sono un mostro, anche se quando mi sento vulnerabile tendo a comportarmi come tale. Nelle relazioni intime, quelle in cui ci si espone, escono i meccanismi di difesa. E’ come se fossi in una lotta alla Fight Club con me stesso, con quel ‘mostro’ interiore che vuole uscire, ma che non mi rappresenta. Non cerco solo di esorcizzare l’ultimo periodo della mia vita, ma anche di guardarmi con altri occhi e costruire una nuova versione di me” Così Cannella presenta il brano.

Cannella – Non sono un mostro

Mettersi a nudo è, quindi, una lotta alla Fight Club con se stessi. Il gong ha suonato, il ring è pronto: da un lato, il mostro che vorrebbe annichilire e annichilirci tra paure e insicurezze, dall’altro, la propria natura e la voglia di migliorarsi, di spingersi oltre.

Si raffigura uno scontro fino all’ultimo round, dove, un colpo alla volta, siamo di fronte a ciò che sentiamo e proviamo, il momento in cui togliamo i nostri veli con chi amiamo è la cosa più difficile da gestire.

Per quanto i nostri limiti siano messi a dura prova dalle vicissitudini della vita, non dimentichiamo mai chi di noi vede l’essenza più profonda e sincera. Non sono un mostro non è una lettera di scuse ma un attestato di crescita.

