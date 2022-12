Camille Cabaltera invita a inseguire i propri sogni in “Dai buttati”

Camille Cabaltera torna sulle scene musicali con un nuovo singolo, Dai Buttati. Il brano è disponibile negli store digitali e in streaming dal 25 novembre 2022. Su YouTube è visibile il videoclip ufficiale.

L’intento della canzone è di incoraggiare le persone a inseguire i propri sogni. Il testo di Dai buttati recita: “Dai buttati / Tutti i giorni cerchi compagnia / Senti la mancanza / Di qualcosa che non hai mai avuto / Guardati / Allo specchio che riflette / Tutta la malinconia / Che pensavi di aver nascosto / Vedo sempre le stesse facce / E le stesse strade / che non mi emozionano più”.

Il brano racchiude in sé lo spirito di Camille, che fin da piccola ha avuto la volontà di realizzare la sua passione musicale. Nata a Manila nelle Filippine, all’età di nove anni si è trasferita con una parte della sua famiglia in provincia di Pistoia. Sin da piccola Camille Cabaltera coltiva la sua passione per la musica. In un primo momento, la mamma pensa si tratti solo di un piccolo sogno della figlia; tuttavia, decide di farglielo inseguire, facendole studiare canto e pianoforte.

La musica è nel destino dell’artista: all’età di tredici anni debutta su Rai Uno a Ti lascio una canzone, duettando con artisti come Luca Barbarossa, Anna Tatangelo e Annalisa Minetti. Partecipa al Festival di Castrocaro e vince la sezione Junior. Nel 2017 partecipa ai provini per il programma televisivo X-Factor 11. Entra poi nei 60 artisti scelti per Sanremo Giovani con il brano Amore Corrisposto. Nel 2021 interpreta Scegli, brano dei titoli di coda della versione italiana del film Disney Raya e L’ultimo Drago. A luglio 2021 esce con il suo primo singolo in italiano Sete. Il 4 dicembre 2021 pubblica Farfalla sull’albero di Natale.

Dai buttati arriva dopo la partecipazione al contest Una Voce Per San Marino. Camille Cabaltera riesce ad arrivare sesta nella finalissima, durante la quale si è confrontata con artisti come Achille Lauro, Spagna, Valerio Scanu, Tony Cicco e Burak Yeter.

Il brano è accompagnato da un videoclip ufficiale, con la regia di Gian Luca Della Monica. La produzione è di Francesco Stoia.

Camille Cabaltera – dai buttati -video