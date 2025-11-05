Cam Sugar pubblica in digitale la colonna sonora di “Porcile” di Pasolini

CAM Sugar pubblica la colonna sonora del film Porcile, diretto dal poeta e regista Pier Paolo Pasolini. La soundtrack originale è costituita da 12 brani, composti dal direttore d’orchestra e pianista Benedetto Ghiglia.

CAM Sugar è il più grande catalogo di colonne sonore del cinema italiano, con oltre 2.500 titoli originali. Tra questi, solo per citarne alcuni, La dolce vita, Amarcord, Il postino. Il suo roster conta oltre 400 compositori del cinema italiano e francese. La missione di CAM Sugar è raccontare la storia del cinema dalla prospettiva della musica da film. Ciò, attraverso un lavoro artigianale di restauro sonoro e grafico, la realizzazione di nuove pubblicazioni in CD e vinile, nonché un’attenta divulgazione culturale.

La nuova release riguarda la partitura originale della colonna sonora di Porcile, restaurata in occasione dei 50 anni dalla scomparsa di Pasolini. La soundtrack viene resa ufficialmente disponibile sulle principali piattaforme digitali, in versione rimasterizzata. La colonna sonora di Porcile rappresenta l’ultima dei film di Pier Paolo Pasolini presente nell’archivio. La sua pubblicazione si inserisce nel percorso di riscoperta e valorizzazione che CAM Sugar dedica da tempo alle musiche dei film di Pasolini, con un lavoro di restauro e diffusione nel digitale.

I brani composti da Benedetto Ghiglia amplificano e sottolineano la violenza allegorica e lo straniamento delle immagini pasoliniane. La colonna sonora accompagna la narrazione del film ed evidenzia l’essenza della pellicola. Attraverso le musiche, lo spettatore è portato all’interno delle due parabole del film: la degenerazione borghese e la fame bestiale, con cui Pasolini mette a fuoco temi estremi di miseria e violenza sociale.

Ecco qui di seguito la tracklist della colonna sonora di Porcile:

Marcia scellerata

L’antropofago

Julian e Ida

Le “esche” dormono (versione lenta)

Ragazzo che suona ballando

Buon giorno Sig. Klotz

Scena del mulo (versione allegra)

Porcile

Marcia scellerata (con coro)

Lacerazione

La metropoli inquieta

Percorso malinconico