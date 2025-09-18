Buon Compleanno Mimì 2025: a 30 anni dalla scomparsa l’omaggio al Teatro Manzoni di Milano con Arisa, Settembre, Cioffi, Nina Zilli e molti altri

Buon Compleanno Mimì 2025 torna sabato 20 settembre al Teatro Manzoni di Milano, in occasione dei trent’anni dalla scomparsa di Mia Martini. Una serata che unisce musica, ricordi e testimonianze nel segno di una delle voci più grandi e indimenticabili della musica italiana che verrà omaggiata da artisti di tutte le generazioni.

Buon Compleanno Mimì 2025: il programma della serata

L’edizione 2025, la dodicesima, si svolgerà il 20 settembre alle ore 20:45 ed è organizzata dall’Associazione Minuetto Mimì Sarà, da Vincenzo Adriani, Leda Bertè, Olivia Bertè e Manuela Savini Bertè, con la direzione artistica di Giancarlo Del Duca e Vincenzo Adriani. Lo spettacolo è patrocinato dal Municipio 3 del Comune di Milano e sarà presentato da Luisa Corna.

Come ogni anno, Buon Compleanno Mimì sarà un’occasione per rendere omaggio all’arte e alla sensibilità di Mia Martini attraverso esibizioni live, ricordi personali e immagini inedite. La serata sarà trasmessa in diretta da Radio Italia a partire dalle 20:45.

Ogni artista ospite presenterà un proprio brano e reinterpreterà uno dei classici dell’indimenticata interprete.

Gli artisti sul palco del Teatro Manzoni

Sul palco del Teatro Manzoni saliranno nomi importanti della musica italiana, ciascuno chiamato a reinterpretare un brano di Mia Martini e a portare anche un momento del proprio repertorio:

Anna Tatangelo

Arisa

BigMama

Cioffi

Ermal Meta

La Rappresentante di Lista

Luisa Corna

Nina Zilli

Settembre

Ad arricchire la serata saranno le testimonianze delle sorelle Leda e Olivia Bertè, insieme alla nipote Manuela Savini Bertè, che condivideranno con il pubblico aneddoti personali e ricordi inediti. Un modo per raccontare non solo l’artista, ma anche la donna dietro la voce che ha segnato la storia della musica italiana.

La parte musicale sarà curata dalla band coordinata da Luca Colombo, con Alex Polifrone (batteria), Paola Zadra (basso), Alberto Orsi (chitarra), Ettore Gianni (chitarra), Stefano Gentilini (tastiere e programmazione). Un ensemble di musicisti che renderanno omaggio al repertorio di Mia Martini con rispetto e intensità.

Dove vedere e come partecipare a buon compleanno mimì 2025

I biglietti per Buon Compleanno Mimì 2025 sono disponibili online e presso la biglietteria del Teatro Manzoni di Milano. Il ricavato sarà destinato a sostenere i progetti dell’Associazione Minuetto Mimì Sarà, impegnata nel mantenere viva la memoria artistica e umana di Mia Martini.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI







Un compleanno che non è solo una celebrazione, ma un atto d’amore verso un’artista che ha segnato con la sua voce unica la musica italiana e continua a parlare al cuore di chi l’ha amata e di chi la scopre oggi.