Bungaro torna con “Fuoco Sacro”: il nuovo album è un viaggio musicale dal Salento alle Hawaii

Bungaro annuncia Fuoco Sacro, il nuovo album disponibile dal 10 aprile in CD, digitale e in edizione limitata su vinile 180g per Warner Music Italy. Il disco è già in preorder.

Bungaro, nome d’arte di Antonio Calò, è uno dei cantautori più raffinati del panorama italiano. Attivo dal 1988, quando presentò Sarà forte al Festival di Sanremo, ha costruito una carriera che attraversa canzone d’autore, cinema e teatro. Nel suo percorso conta quattro Premi della Critica a Sanremo, due Premi Musicultura, tre Premi Lunezia e una candidatura ai Latin Grammy per il progetto Inventario realizzato con Ivan Lins.

BUNGARO, IL NUOVO ALBUM

A cinque anni dall’ultimo album di inediti Entronauta, il cantautore salentino torna con uno dei lavori più ambiziosi della sua carriera: dodici brani che attraversano il Salento, Napoli, la Grecia, il Brasile e le Hawaii, con un cast di collaboratori italiani e internazionali di primo piano.

Non è un disco di world music nel senso convenzionale del termine. È un omaggio appassionato alle culture musicali che Bungaro ha attraversato nel tempo, un viaggio che rivela devozione verso l’arte popolare e verso i musicisti che l’hanno costruita. Il risultato, come recita il titolo, è qualcosa che brucia con una luce propria.

Fuoco Sacro: le collaborazioni

Tra i nomi che hanno contribuito all’album figurano artisti con cui Bungaro ha costruito rapporti di lunga data: il disco si inserisce in una carriera costellata di collaborazioni con Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Malika Ayane, Marco Mengoni, Eros Ramazzotti sul fronte italiano, e con Alejandro Sanz, Youssou N’Dour, Chico Buarque e Cesária Évora su quello internazionale. Il comunicato non anticipa i nomi specifici presenti in Fuoco Sacro, ma la lista sarà resa nota nelle prossime settimane.

Le date live di Bungaro

In parallelo all’uscita del disco, Bungaro ha annunciato le prime date dal vivo. Il calendario è in aggiornamento: