Brunori Sas: rinviate all’autunno le date del tour nei palazzetti

L’emergenza Coronavirus e le recenti disposizioni governative non lasciano prevedere l’evolversi della situazione. Vivo Concerti ha comunicato che l’intero tour nei palazzetti di Brunori Sas è stato interamente posticipato al prossimo autunno.

Il 2020 si è aperto più che positivamente per Brunori Sas che con l’album Cip! (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto) ha raggiunto per due settimane la vetta della classifica Fimi degli album più venduti in Italia e ora ha raggiunto anche l’importante traguardo del disco d’oro.

Nei giorni scorsi Brunori Sas ha pubblicato il singolo inedito Un errore di distazione, tratto dalla colonna sonora del film L’Ospite del regista Duccio Chiarini, pellicola candidata al David 2020 (ne abbiamo parlato Qui).

​

BRUNORI SAS TOUR 2020

Ecco il calendario completo e aggiornato del Brunori Sas Tour 2020.

Giovedi 25 giugno 2020 || Milano @ Milano Summer Festival

Lunedi 13 luglio 2020 || Roma @ Rock in Roma – Cavea Auditorium

Sabato 18 luglio 2020 || Barolo (CN) @ Collisioni Festival

Domenica 26 luglio 2020 || Lucca @ Lucca Summer Festival

Sabato 14 novembre 2020 || Reggio Calabria @ PalaCalafiore

Mercoledì 18 novembre 2020 || Ancona @ PalaPrometeo

Venerdì 20 novembre 2020 || Jesolo (VE) @ PalaInvent

Domenica 22 novembre 2020 || Assago (MI) @ Mediolanum Forum – SOLD OUT

Martedì 24 novembre 2020 || Casalecchio di Reno (BO) @ Unipol Arena

Giovedì 26 novembre 2020 || Firenze @ Nelson Mandela Forum – SOLD OUT

Domenica 29 novembre 2020 || Torino @ Pala Alpitour

Martedì 1dicembre 2020 || Roma @ Palazzo dello Sport – SOLD OUT

Giovedì 3 dicembre 2020 || Napoli @ Teatro PalaPartenope

Sabato 5 dicembre 2020 || Bari @ PalaFlorio

Come si evince dal calendario le date estive restano al momento confermate, mentre subiscono uno slittamento quelle previste questa primavera nei palasport.

Per le date posticipate i biglietti già acquistati rimangono validi.

RTL 102.5 è la radio ufficiale del Brunori Sas Tour 2020.

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI