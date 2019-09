Briga Strange(r) Europe. Briga torna in televisione e questa volta lo fa da una posizione decisamente privilegiata, essendo stato scelto dalla Rai per condurre il programma Strange(r) Europe insieme a Ema Stokholma.

Ad annunciarlo lo stesso cantautore con un lungo post sui propri canali social in cui ha svelato che attualmente si trova in Serbia per girare uno dei documentari della serie che lo vedranno un una veste inedita che daranno al pubblico la possibilità di conoscere un lato forse non così noto del cantautore.

Se è vero che il grande pubblico ha conosciuto Briga per la sua partecipazione ad Amici nel 2015 e per il Festival di Sanremo 2019 al quale ha partecipato insieme a Patty Pravo (Qui la nostra videointervista), la sua musica e la sua idea contaminata di arte è sempre stata parte integrante di una carriera dalle scelte mai scontate come dimostra il particolare best of pubblicato subito dopo il Festival.

BRIGA STRANGE(R) EUROPE – IL POST SUI SOCIAL

Il programma di Rai4 di Briga Strange(r) Europe prenderà il via il 17 ottobre. Questo il post pubblicato su Instagram:

“Sono felice di comunicarvi che sono stato scelto per condurre un programma fichissimo della Rai, insieme a @emastokholma,che si chiamerà ‘Strange(r) Europe’. Ora siamo a Belgrado, in Serbia, e sto vivendo un’esperienza indimenticabile. Mi vedrete un po’ nei panni documentaristici di Alberto Angela e imparerete a conoscere quel ragazzo che viaggiando ha costruito la sua vita, cioè io. Andremo anche a Londra, Parigi e Praga e la prima puntata andrà in onda su @raiquattro il 17 ottobre. Grazie di cuore a @raiquattro e alla ‘Fish Eye’ per aver creduto in me e per avermi permesso di vivere tutto questo. Ci vediamo in Tv! #briga #mattiabriga #emastokholma #raiquattro #rai #strangerseurope #belgrado #beograd #serbia #srbija”

