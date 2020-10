Proseguono i festeggiamenti per il decennale di carriera di Briga. Sono ora disponibili su tutte le piattaforme digitali i singoli Nessuna Pietà e Atto di Dolore (Honiro Label).

I due brani furono originariamente pubblicati nel 2011 nello street album Alcune Sere con produzioni originali di Dj Raw. Fu quello il momento dell’inizio di una proficua collaborazione tra Briga e Honiro Label, l’etichetta fondata nel 2009 da Jacopo Lavecchia.

BRIGA ATTO DI DOLORE

Brano camaleontico in cui la dolcezza del beat e la melodia del ritornello ammorbidiscono un testo piuttosto pungente con il quale Briga sembra schernire una sua ‘vecchia conoscenza’ in maniera quasi vendicativa.

E mi parlava di lei come se fosse normale

Come fosse normale

Io non so più cosa sei

Quindi non posso tornare

Io non posso tornare

E mi parlava di lei come se fosse normale

Come fosse normale

Io non so più cosa sei

Quindi non posso tornare

Io non posso tornare

Ho un nodo in gola

Allora come va?

Finito scuola, la maturità?

È una virtù che tutti credono di avere qua

Ma resta una questione di mentalità

Ed io non riesco a evitarne gli odori

Le donne, i cavalieri, l’arme e gli amori

Allargherò le mie vedute

Volerò fuori senza paracadute

Come Marahute

Tutte le cose mai avute

La frasi da film

Le sceneggiate mute

Le tue pregiate scuse

Passo le dite sopra le tue rughe

Quando sorridi

E ricalco i tuoi brividi a mani nude

Oggi fa gente

Domani chiude

Questo lavoro è così

Ma ancora non mi delude

Chi se la sente

E poi chi s’illude

Qui si ragiona così

Ma è un mondo che ti reclude

E ho avuto amori e biglietti da annullare

Con gli aquiloni legati all’anulare

Sono soltanto pressioni e fanno male

E il danno sale

Per le persone che sanno dare

E mi parlava di lei come se fosse normale

Come fosse normale

Io non so più cosa sei

Quindi non posso tornare

Io non posso tornare

Tu dammi solo una ragione per pensare a lei

Assoluzione e remissione dai peccati miei

Sei l’eccezione che compone parte della mia essenza

Della mia essenza

(E’ solo un atto di dolore, di dolore)

E vado spesso in confusione quando penso a lei (Oh, noo)

Che è assoluzione e remissione dai peccati miei (Oh, noo)

E’ solo un atto di dolore e servirà alla coscienza

Non posso far senza

Non posso far senza

Ti metto i fiori al davanzale come si fa

Ma sono solo ad avanzare e dove si va?

Non ti ho parlato di prigioni e processi

Errori commessi

Solo in episodi complessi, nah?

Infondo sono un ragazzino in crescita

Quindi perdonami e non fare la stronza

Sono in vetrina come il rum alla mescita

E se esci dall’ottica tua, la mia conta

Non so che dire, “Mia colpa”

Sia tolta quest’invidia che ti ha colta

(Ma ascolta)

La vita è fatta di strade

E la mia svolta

Non credo che sia nelle via corta!

Ho commesso sbagli a mia volta

Curo i miei tagli che una scelta comporta

Come la scena di un film, io l’ho riavvolta

Prendi una fetta, ma resta la mia torta

(La mia torta!)

‘Ste sceme le hanno educate a falsi miti

Celebrità, scambiarsi i vestiti

Per tutti i santi e i pianti allestiiti

A farmi credere nei risparmi investiti

La tua follia ha raggiunto picchi inauditi

Ho speso più degli sceicchi sauditi

E tu fai parte di quei ricchi esauriti

Che avranno tutti i desideri “click” esauditi!

Tu dammi solo una ragione per pensare a lei

Assoluzione e remissione dai peccati miei

Sei l’eccezione che compone parte della mia essenza

Della mia essenza

(E’ solo un atto di dolore, di dolore)

E vado spesso in confusione quando penso a lei (Oh, noo)

Che è assoluzione e remissione dai peccati miei (Oh, noo)

E’ solo un atto di dolore e servirà alla coscienza

Non posso far senza

Non posso far senza

BRIGA NESSUNA PIETÀ

Briga analizza a freddo la sua relazione, e giunge a conclusione che forse non è il caso continuare. Si guarda dall’alto e capisce che la sua ossessione, il suo amore e la sua passione non possono essere rivolte in quel momento a una donna, ma alla musica.

La vita che non vivi

L’amore a tentativi

La vita che non vi-che non vi- che non vivi

Tra noia e sedativi

L’amore che non vivi

È la vita che non vi- che non vi- che non

Mi sembra avere l’opposto di stare con te

Ti tratto male, nessuna pietà

Davanti a me il presupposto: restare con te? (Baby)

E i tatuaggi non fanno l’età

Ci siamo

Il letto che dividiamo

Rende schivi

Aspetto che neanche ai divi diamo

Sono i bisogni che moltiplichiamo

Versi in libri

Non migri se non litighiamo

E m’hanno detto che convivi, piano…

Tentativi

davanti a trenta bivi

La vita che non vivi

E non t’imitiamo

M’han detto che te la tiri

Tu dimmi quanta

E ti richiamo

Ho visto invidia negli occhi di chi dovrebbe amarmi

Le idee confuse e le scuse per screditarmi

Ho fatto un patto e combatto con le mie armi

Davanti a accuse sfuse

Che non credo di meritarmi

Mi sembra avere l’opposto.

Restare con me.

A quanto pare non sono di qua.

Davanti a me il presupposto di stare con te. (baby)

Ti tratto male, nessuna pietà.

Oh No, ma forse non dovrei parlarti più.

La mia passione è la musica.

E forse non dovrei lasciarti più.

E’ un’ossessione la musica.

E lei

Lei bacia un altro uomo

Io metto in play

6 Volte di fila

Che parlo sul suono

Che anche se non siamo ad L.A.

Quel giorno ci fu qualcosa di buono

E quel qualcosa è lei

Io sono buono

Ciò che volevo è essere su un trono

Fatto di rabbia e veleno

Matto più o meno

Che se ad un tratto mi tradisci

Cerca di farlo di testa tua

E non con quella dei tuoi amici

Ma chiaramente

Faccio i castelli dal ferramenta

Senza fondamenta, fondamentalmente

Cerco di stare in una realtà

Immersa un po’ nel niente

E un po’ più lontano da questa

E che male fa

Quest’ansia che si rarefa

Stanzia somme di denaro amaro

Per chi più ne fa

Per chi assumerà il controllo di relazione

Per cui m’impicco

E non c’ho nemmeno il diritto di prelazione

Mi sembra avere l’opposto.

Restare con me.

A quanto pare non sono di qua.

Davanti a me il presupposto di stare con te. (baby)

Ti tratto male, nessuna pietà.

Oh No, ma forse non dovrei parlarti più.

La mia passione è la musica.

E forse non dovrei lasciarti più.

E’ un’ossessione la musica.

Non trovo mai parcheggio

E non c’è verso se non c’è

(Sto fuori di qua)

E sono pronto al peggio

Dando il peggio che ho di me

(Nessuna pietà)

Mi sembra avere l’opposto.

Restare con me.

A quanto pare non sono di qua.

Davanti a me il presupposto di stare con te. (baby)

Ti tratto male, nessuna pietà.

Oh No, ma forse non dovrei parlarti più.

La mia passione è la musica.

E forse non dovrei lasciarti più.

E’ un’ossessione la musica.