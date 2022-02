BRESH: il rapper genovese racconta l’ultimo singolo “Andrea” e annuncia il nuovo album

Bresh annuncia il nuovo album Oro Blu, in uscita il 4 marzo. Il 18 febbraio invece, è uscito il suo ultimo singolo, Andrea.

A pochi giorni dalla release dell’ultimo singolo, il rapper genovese Bresh torna con nuove buone notizie di musica. Da venerdì 4 marzo, infatti, sarà disponibile Oro Blu, il suo nuovo album, su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica. il disco è già disponibile in presave e preorder.

Bresh, al secolo Andrea Brasi, ha lanciato il 18 febbraio anche un nuovo singolo, Andrea, prodotto da Shune. Il brano si apre con una strumentale che parte in sordina per poi crescere parallelamente alla potenza del flow di parole dell’artista. Arriva poi la ritmicità battente del ritornello che cattura totalmente l’ascoltatore.

L’artista ha raccontato:

Andrea è il manifesto della mia musica e di quello che la vita mi ha insegnato fino ad oggi. È un brano al quale tengo molto, perché parla del mio percorso, della ricerca del successo effimero che si è trasformato in scoperta di me stesso.

A volte ho avuto i paraocchi, ma questi mi hanno permesso di non lasciarmi influenzare da chi non credeva in me e di mantenere la mia personalità, restando coerente con me stesso.

BRESH E LA DRILLIGURIA

A un anno di distanza dal brano Angelina Jolie, certificato disco di Platino, ancora è stabile in Top50 tra i brani più ascoltati di Spotify Italia, e del singolo seguente Caffè, Bresh propone al pubblico un brano autobiografico sul suo rapporto con la musica. Una passione che è l’unica àncora con la realtà e obiettivo chiaro e limpido per il futuro, anche quando nessuno, a parte lui, ci credeva.

Bresh proviene dall’immaginario collettivo della Drilliguria, wave genovese di cui fanno parte anche Tedua e Izi. Questa corrente è caratterizzata da flow continuo e testi che raccontano la vita di tutti i giorni romanzata quasi a poesia cantautorale marinaresca. L’artista emerge per la sua scrittura semplice e diretta, comprensibile fin dal primo ascolto. La voce vivace è accompagnata da una melodia morbida che si adatta a tutti i cambiamenti emotivi della musica.

Dopo anni di gavetta, nel 2020 Bresh ha pubblicato il suo primo disco ufficiale Che Io Mi Aiuti, considerato uno degli album d’esordio più belli dell’anno, a cui fa seguito la special edition Che Io Ci Aiuti, con sei nuove tracce inedite.