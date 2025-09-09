9 Settembre 2025
di
Lorenza Ferraro
Bresh ci accompagna tra i vicoli di Genova con il nuovo singolo “Dai Che Fai”

Il brano è contenuto nell'album "Mediterraneo", da ben 13 settimane nella Top 10 degli album più venduti in Italia

Bresh significato del testo di Dai Che Fai
Bresh: significato del testo del nuovo singolo Dai Che Fai.

In rotazione radiofonica da venerdì 12 settembre, Dai Che Fai è il nuovo singolo di Bresh, estratto dall’album Mediterraneo, già certificato disco d’oro, che – dopo il debutto al primo posto della classifica FIMI/NIQ – è da ben 13 settimane nella Top 10 degli album più venduti in Italia.

Ma, torniamo al brano! Con una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, un testo tanto immediato quanto incisivo scritto a quattro mani con Calcutta e un giro di chitarra che rimane subito impresso nella memoria, Dai Che Fai è uno di quei brani che prendono per mano l’ascoltatore e lo accompagnano in un viaggio, questa volta tra i vicoli di Genova.

BRESH, “DAI CHE FAI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano racconta la storia di chi, costretto per varie ragioni a lasciare la propria terra, quando vi fa ritorno avverte uno strano senso di confusione e alienazione. Eppure, basta così poco per riattivare tutta una serie di ricordi: dalla noia alle notti “balorde” trascorse con amici e persone care all’insegna della libertà e della ribellione.

TESTO DEL BRANO

Non ho scelto quello che ho fatto
Sono dentro al corpo di un altro, e…
Trovo il modo di fare il salto
Ormai non ritorno da un sacco
Esco in piazza, però non so chi c’è
Fuori dalla mia scuola, suonava il Motorola
I caschi sempre in mano, la musica dal cell
Caligo sulla zona, morivamo di noia
Prima serata, l’alba la facevo con te

Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Spaccano le finestre
Entrano in sala
E cadono sul pianoforte
E suonano tutta la notte
Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Esplodono le stelle
E nel quartiere girano tutta la notte
Bussano tutte le portе

Mi dicevi: “Così è così
Posso venirе a prenderti?”
Sono a Quinto tra i sassi e io
Non ho niente per stendermi
Coi megafoni, ti cercavo nei vicoli
Non dormo mai
I parcheggi occupati
Gli schiaffi dei soldati
La gente della techno non ascoltava il rap
Caligo sulla zona, morivamo di noia
Prima serata, l’alba la facevo con te

Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Spaccano le finestre
Entrano in sala
E cadono sul pianoforte
E suonano tutta la notte
Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Esplodono le stelle
E nel quartiere girano tutta la notte
Bussano tutte le portе

Torno davvero
Sono sano per un pelo
Sono cambiato per i soldi
Ma non credo, no
Alzo la voce
Solo se non sono serio
Resto sereno
Dentro le braccia di Venom

Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Spaccano le finestre
Entrano in sala
E cadono sul pianoforte
E suonano tutta la notte
Dai, che fai
Ti attacchi al campanello
Dimmi: “Dai, cos’hai?”
Le urla sotto casa son le stesse
Esplodono le stelle
E nel quartiere girano tutta la notte
Bussano tutte le portе

BRESH – PALASPORT 2025: LE DATE

A partire da fine ottobre, Bresh approderà per la prima volta nei principali palazzetti d’Italia. Ed ecco che, dopo la data zero a Jesolo, si esibirà a Roma, Milano e Bologna.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date in programma:

  • Sabato 25 ottobre – JESOLO @ Palazzo del Turismo (DATA ZERO)
  • Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport
  • Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)
  • Venerdì 7 novembre – MILANO @ Unipol Forum (SOLD OUT)
  • Domenica 9 novembre – BOLOGNA @ Unipol Arena

