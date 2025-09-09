Bresh ci accompagna tra i vicoli di Genova con il nuovo singolo “Dai Che Fai”

Bresh: significato del testo del nuovo singolo Dai Che Fai.

In rotazione radiofonica da venerdì 12 settembre, Dai Che Fai è il nuovo singolo di Bresh, estratto dall’album Mediterraneo, già certificato disco d’oro, che – dopo il debutto al primo posto della classifica FIMI/NIQ – è da ben 13 settimane nella Top 10 degli album più venduti in Italia.

Ma, torniamo al brano! Con una produzione dalle atmosfere leggere e contemporanee, un testo tanto immediato quanto incisivo scritto a quattro mani con Calcutta e un giro di chitarra che rimane subito impresso nella memoria, Dai Che Fai è uno di quei brani che prendono per mano l’ascoltatore e lo accompagnano in un viaggio, questa volta tra i vicoli di Genova.

BRESH, “DAI CHE FAI”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Il brano racconta la storia di chi, costretto per varie ragioni a lasciare la propria terra, quando vi fa ritorno avverte uno strano senso di confusione e alienazione. Eppure, basta così poco per riattivare tutta una serie di ricordi: dalla noia alle notti “balorde” trascorse con amici e persone care all’insegna della libertà e della ribellione.

TESTO DEL BRANO

Non ho scelto quello che ho fatto

Sono dentro al corpo di un altro, e…

Trovo il modo di fare il salto

Ormai non ritorno da un sacco

Esco in piazza, però non so chi c’è

Fuori dalla mia scuola, suonava il Motorola

I caschi sempre in mano, la musica dal cell

Caligo sulla zona, morivamo di noia

Prima serata, l’alba la facevo con te

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Spaccano le finestre

Entrano in sala

E cadono sul pianoforte

E suonano tutta la notte

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Esplodono le stelle

E nel quartiere girano tutta la notte

Bussano tutte le portе

Mi dicevi: “Così è così

Posso venirе a prenderti?”

Sono a Quinto tra i sassi e io

Non ho niente per stendermi

Coi megafoni, ti cercavo nei vicoli

Non dormo mai

I parcheggi occupati

Gli schiaffi dei soldati

La gente della techno non ascoltava il rap

Caligo sulla zona, morivamo di noia

Prima serata, l’alba la facevo con te

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Spaccano le finestre

Entrano in sala

E cadono sul pianoforte

E suonano tutta la notte

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Esplodono le stelle

E nel quartiere girano tutta la notte

Bussano tutte le portе

Torno davvero

Sono sano per un pelo

Sono cambiato per i soldi

Ma non credo, no

Alzo la voce

Solo se non sono serio

Resto sereno

Dentro le braccia di Venom

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Spaccano le finestre

Entrano in sala

E cadono sul pianoforte

E suonano tutta la notte

Dai, che fai

Ti attacchi al campanello

Dimmi: “Dai, cos’hai?”

Le urla sotto casa son le stesse

Esplodono le stelle

E nel quartiere girano tutta la notte

Bussano tutte le portе

BRESH – PALASPORT 2025: LE DATE

A partire da fine ottobre, Bresh approderà per la prima volta nei principali palazzetti d’Italia. Ed ecco che, dopo la data zero a Jesolo, si esibirà a Roma, Milano e Bologna.

Qui, di seguito, riportiamo tutte le date in programma:

Sabato 25 ottobre – JESOLO @ Palazzo del Turismo (DATA ZERO)

@ Palazzo del Turismo (DATA ZERO) Sabato 1° novembre – ROMA @ Palazzo dello Sport

@ Palazzo dello Sport Giovedì 6 novembre – MILANO @ Unipol Forum ( SOLD OUT )

@ Unipol Forum ( ) Venerdì 7 novembre – MILANO @ Unipol Forum ( SOLD OUT )

@ Unipol Forum ( ) Domenica 9 novembre – BOLOGNA @ Unipol Arena

CLICCA SUL BANNER PER ACQUISTARE I BIGLIETTI