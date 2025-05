I BNKR coinvolgono Calcutta e Davide Petrella per il nuovo singolo, malinconico e notturno, “Luna rossa”

BNKR44 testo e significato di LUNA ROSSA, singolo per l’estate ricco di collaborazioni importanti.

Fuori da venerdì 23 maggio LUNA ROSSA si aggiunge alla tracklist dell’album Tocca il cielo, un disco descritto come un progetto che guarda in alto, ma con i piedi ben piantati nella realtà.

BNKR44 – LUNA ROSSA: testo e SIGNIFICATO del brano

LUNA ROSSA è il racconto di una notte sospesa, dove la malinconia si mescola a un ritmo veloce e morbido. Il nuovo brano della crew toscana, scritto da Edoardo D’Erme (in arte Calcutta), Davide Petrella, Erin, Piccolo e Fares, e prodotto dal due volte vincitore ai GRAMMY AWARDS, Matt Cohn (autore e produttore di THE WEEKEND, SZA con cui ha scritto la hit globale “SOS” e CHARLI XCX).

Questa canzone segna un punto di svolta per la band di Empoli. Il gruppo lo definisce un brano notturno e intimo, che affronta il momento in cui una relazione sembra finire, ma in cui si cerca ancora una scintilla prima di dirsi addio.

Dietro la produzione internazionale e i nomi noti della scrittura, LUNA ROSSA conserva tutta la sensibilità dei BNKR44: tra elettronica malinconica e voce sussurrata, racconta un’emozione fragile e condivisibile, lasciando spazio alla riflessione più che alla dichiarazione.

BNKR44 – LUNA ROSSA – TESTO

In arrivo

Foto di copertina di Bianca Beltramello