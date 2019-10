Blumosso lancia il singolo autobiografico “Considerazioni sulla vita”

Blumosso (all’anagrafe, Simone Perrone) torna con il nuovo singolo Considerazioni sulla vita, su tutte le piattaforme digitali dallo scorso 20 settembre 2019.

Nel brano, il cantautore leccese racconta le proprie esperienze di vita parlando di sé in maniera diretta e sincera. Blumosso parte dai suoi ricordi personali, per presentare una serie di considerazioni sulla vita nelle quali ognuno si può ritrovare ed immedesimarsi.

Così, canta:

“Mi ricordo quando ho perso la verginità. Mi ricordo il primo schiaffo di mia madre. Ho capito quello che i grandi chiamano l’amore vero, soffrendo come un cane quando l’ho perso davvero. La vita non si misura con gli anni, ma da quello che hai vissuto sulla tua pelle. Chissà se morirò da giovane o da vecchio!“.

Considerazioni sulla vita racchiude i momenti belli e quelli brutti, gli eccessi, le vittorie e le delusioni che Blumosso ha vissuto. Il brano ha una connotazione autobiografica, ma rappresenta situazioni che tutti vivono nel corso della propria vita.

Il brano è prodotto dallo stesso Blumosso, con la collaborazione della sua band: Matteo Bemolle alle tastiere, Roberto Fedele alla batteria, RafQu alle chitarre.

Considerazioni sulla vita, il video

La canzone è accompagnata da un videoclip ufficiale, disponibile a breve su YouTube.

La clip di Considerazioni sulla vita è realizzata dal cartonista Hermes “Hem” Mangialardo. La storia animata vede il protagonista del video, Blumosso, viaggiare su una vecchia 600 che ha sul tettuccio bagagli, libri, chitarre… si tratta di tutti pezzi di una vita.

La 600 viaggia tra vari scenari reali e fantastici, perdendo qualche pezzo dal tettuccio. Blumosso incontra anche una donna con la quale percorre un pezzo di strada, ma dalla quale a un certo punto si separa. Il viaggio continua fino a che tutti i bagagli sono caduti, ma anziché essere una perdita, il personaggio finalmente può aprire il tettuccio e sentirsi libero.

Il videoclip è il terzo e ultimo episodio di una storia, iniziata con i video di In un albergo di Milano e Quella maledetta estate. Il protagonista è sempre lo stesso: Blumosso, che però è disegnato in stili ogni volta diversi.

Blumosso, ecco chi è

Blumosso è lo pseudonimo del cantautore Simone Perrone, classe ’87, nato e cresciuto in provincia di Lecce.

Inizia a studiare pianoforte a soli 8 anni; e a 15 anni scrive le sue prime canzoni, ispirato dai grandi cantautori italiani come De Andrè, Dalla, Battiato.

Dal 2016, Simone si avvicina ad un diverso modo di scrittura, che mescola le sonorità indie al cantautorato italiano in chiave moderna. Allo stesso periodo risale anche la decisione di abbandonare il suo nome per dar vita a Blumosso. Con questo pseudonimo, nel 2018 pubblica il disco In un baule di personalità multiple (Cabezon/Xo la factory).

Adesso, arriva Considerazioni sulla vita che anticipa l’uscita di altri singoli nei prossimi mesi. Blumosso inizia così il percorso che porterà all’uscita del suo nuovo album nel 2020.