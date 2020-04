Blowin’ in the Wind: la nuova versione del collettivo Artists from Puglia

Sono molti gli artisti che in questo periodo così complicato hanno deciso di far sentire la propria voce. Non si sottrae nemmeno il collettivo Artists from Puglia, che ha creato una personale rivisitazione dello storico brano di Bob Dylan Blowin’ in the Wind.

Il brano originale è un vero e proprio inno alla libertà, fu scritta dal menestrello americano nel 1962 e pubblicata l’anno successivo. Un pezzo che contiene un messaggio universale e ancora decisamente attuale.

Un collettivo di artisti, musicisti e cantanti pugliesi, coordinato dal cantautore Larocca e dal pianista Nicolò Petrafesa. I due hanno creato una versione emozionante in cui si avverte la spontaneità di chi conosce il ruolo dell’arte e della musica in un momento di indubbia difficoltà.

Un progetto spontaneo, sincero e collettivo che ha visto musicisti noti della provincia di Bari e dell’Alta Murgia unirsi e partecipare. Ognuno attraverso i mezzi di cui disponeva da casa.

BLOWIN’ IN THE WIND – ARTISTS FROM PUGLIA

Il progetto è stato impreziosito dall’artista e illustratore emergente Vito Carnimeo, che ha sviluppato un concept e delle illustrazioni che raccontano il paesaggio silenzioso e carico di speranza dei nostri paesi e città in questi giorni.

Il videoclip prodotto da Murgiahub Soc. Coop. e Place to be Records mostra un palazzo di una città qualunque, di una delle tante città vuote e semideserte in cui ad illuminarsi sono solo le luci degli appartamenti. Gli artisti pian piano aprono le proprie stanze alla musica e condividono insieme arte e speranza.

Il collettivo Artists from Puglia è formato da Larocca (voce e backing vocals), Fabrizio Piepoli (voce), Chiara Ianora (voce), Carla Bavaro (voce), Nicolò Petrafesa (piano), Carmine Calia (tastiere), Gaio Ariani (chitarre), Francesco Leoce (basso) e Graziano Pennetta (batteria). Giovanni Gramegna si è occupato da mix e mastering.