Blonde Brothers: un messaggio di speranza nel brano “Io Resto a Casa Mia”

E’ uscito Io Resto a Casa Mia (Andrà tutto bene), il nuovo singolo dei Blonde Brothers, anteprima dell’album Emozioni Fast Food, la cui pubblicazione è stata posticipata a causa dell’emergenza sanitaria e che arriverà a due anni di distanza dall’Ep Hey Hey Hey (Qui la nostra videointervista di presentazione del progetto).

Lo spirito con il quale è stato creato il brano è contenuto negli hashtag più utilizzati e popolari in questo periodo, ovvero Andrà tutto bene, Io resto a casa, Ci abbracceremo insieme.

Il testo si sviluppa paragonando questa situazione di disagio a una partita di calcio. Il tutto collegato da un ritornello decisamente orecchiabile.

Io Resto a Casa Mia è stato arrangiato dal Produttore Discografico Alberto Rapetti in stile pop-elettro-reggae con sfumature Country.

“Il tema impegnato del testo si inserisce volutamente in una ritmica reggae che crea serenità e rilassatezza per generare all’ascoltatore un po’ di spensieratezza. Con delle contaminazioni elettroniche e un tocco country vista la presenza del Banjo e della chitarra acustica il brano risulta radiofonico, pop moderno e alternativo. Costretti a rimanere isolati per il bene comune, il brano “Io resto a casa mia”, esorta ognuno di noi a rimanere a casa ed è il nostro inno di ringraziamento a tutti gli infermieri, dottori, protezione civile e a tutti gli operatori che in questo frangente si stanno adoperando per il bene di tutti.”

Queste le parole di Luca e Francesco Baù.

BLONDE BROTHERS – IO RESTO A CASA MIA (ANDRÀ TUTTO BENE) – IL TESTO

La vita non è un gioco

siamo in fuorigioco il goal aspetterà

c’è un’emergenza,

il coprifuoco è libertà

La partita è in casa

la trasferta è nel garage

porta Salute chiave dell’umanità

Io resto a casa mia

Andrà tutto bene

Io resto a casa mia

Ci abbracceremo insieme

Come un pallone in rete

in quarantena sei

vedere lei non lo sai

quanto io vorrei

Al quarantesimo lo stadio si alzerà

Faremo un’ola

anche per la tua città

Io resto a casa mia

Andrà tutto bene

Io resto a casa mia

Ci abbracceremo insieme

Si che lo so che non si può

stare attaccati sto a un metro da te

voglio però quando passerà

fare un abbraccio fraterno tra noi

siamo di più di un goccio in un bar

infermieri e dottori siete delle star

aiutali tu stai a casa se puoi

andrà tutto bene l’Italia che vuoi!

Io resto a casa mia

Andrà tutto bene

Io resto a casa mia

Ci abbracceremo insieme

Io resto a casa mia

Andrà tutto bene

Io resto a casa mia

Ci abbracceremo insieme