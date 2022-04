Blanco: è iniziato il Blu Celeste Tour, ecco la scaletta completa

Lo scorso 3 aprile è ufficialmente iniziato dal Gran Teatro Geox di Padova uno dei tour italiani più attesi dell’anno: stiamo parlando della tournée di Blanco, l’artista multiplatino vincitore del Festival di Sanremo 2022 nonché uno degli artisti in assoluto di maggior successo del 2021.

Il Blu Celeste Tour, questo il nome della tournée, è stata la prima occasione in cui l’artista bresciano ha potuto presentare dal vivo i brani contenuti nel suo primo vero disco d’esordio, Blu Celeste, pubblicato lo scorso settembre.

Lo show di Blanco è stato ideato per essere uno spettacolo immersivo. Tutto, dai grandi schermi led wall che circondando il palco, al light design e all’allestimento (se n’è occupato Fabio Novembre) è funzionale a regalare al pubblico un’esperienza inedita.

Chi partecipa al Blu Celeste Tour di Blanco si sente parte del suo percorso creativo: l’impianto scenico ricrea infatti l’immaginario visivo dell’artista, dalla cameretta, luogo in cui il cantante ha iniziato a cimentarsi nella scrittura e dove tutto ha avuto inizio, ai paesaggi acquatici evocati dal suo album d’esordio Blu Celeste e ricostruiti attraverso i visual che si alternano sugli schermi.

In questo spazio in costante trasformazione Blanco si muove fra un saltello e l’altro, regalando al suo pubblico uno show carico di energia e grande musica. Parlando della tournée, il cantante ha dichiarato:

“Ho aspettato perché volevo che, per il mio primo live, il pubblico potesse muoversi con maggiore libertà possibile (pur nel rispetto della situazione attuale). Sono mesi che penso a come portare il mio disco sul palco per offrire a tutte le persone che mi hanno sostenuto la mia performance migliore. Ci saranno diverse sorprese, sotto tanti punti di vista. Abbiamo lavorato duramente per realizzare uno spettacolo curato sotto ogni dettaglio (visual e lighting) e sono veramente entusiasta di poter cantare le mie canzoni con una super band live, tra cui naturalmente Michelangelo (il mio produttore) che c’è stato dal primo momento. Nel mio album, BLU CELESTE, ho raccontato me stesso con la massima trasparenza e sono veramente felice che così tante persone siano riuscite a immedesimarsi nei miei racconti. Credo che sia la cosa più bella del mio lavoro e in generale della musica, poter rappresentare le storie di tante persone senza doversi snaturare.

Qui sotto potete recuperare la scaletta completa del tour.

Scaletta Blu Celeste Tour Blanco



INTRO – MEZZ’ORA DI SOLE

PARAOCCHI

FIGLI DI PUTTANA

SAI COSA C’È

FINCHÈ NON MI SEPPELLISCONO

PORNOGRAFIA

DAVID

LADRO DI FIORI

BELLADONNA (ADIEU)

NOTTI IN BIANCO-ACUSTICA

BLU CELESTE

LUCCIOLE

AMATORIALE

RUGGINE

FOLLIA

MI FAI IMPAZZIRE

AFRODITE + OUTRO

LA CANZONE NOSTRA

BRIVIDI

NOTTI IN BIANCO

Credits foto copertina: Roberto Graziano Moro