Blanco & Sfera Ebbasta... arriva la prima collaborazione. Esce il 18 giugno "Mi fai impazzire"

Blanco Mi fai impazzire testo e significato del nuovo singolo dell’artista rivelazione dell’ultimo anno che, questa volta, torna insieme a Sfera Ebbasta.

Dopo il successo dei quattro brani pubblicati con Island Record, Belladonna (Adieu) oltre 2 milioni di stream, Notti in Bianco (quasi 23 milioni di stream su Spotify), Ladro di fiori (oltre 7.500.000) e Paraocchi (oltre 8 milioni), canzoni a cui si aggiungono la fortunata collaborazione con Mace e Salmo (La canzone nostra, quasi 50 milioni di stream), Dio perdonami, scritta per Red Bull 64 Bars e Tutti muoiono, duetto con Madame contenuto nel disco di lei, Riccardo Fabbriconi, classe 2003 è pronto a tornare con nuova musica.

Blanco & Sfera Ebbasta lanceranno la loro prima collaborazione, già in pre save qui, un’ora dopo la mezzanotte del 18 giugno sugli store digitali e nelle piattaforme streaming un’ora dopo la mezzanotte del 18 giugno

In Mi fai impazzire brano si incontrano due mondi speculari che condividono la grande spontaneità espressiva di entrambi gli artisti.

La capacità di ritrarre la realtà senza didascalie che si ritrova fin dagli esordi di Sfera, attraverso narrazioni chiare e trasparenti del proprio vissuto e delle proprie esperienze, caratteristica che è diventata in brevissimo tempo un marchio riconoscibile per BLANCO, grazie all’attitudine dionisiaca, esuberante e selvaggia che lo ha fatto conoscere già dai primi singoli.

Mi Fai Impazzire è una canzone dalle tinte estive che si distingue per la produzione energica e up tempo curata da Michelangelo e Greg Willen dove le voci di Sfera e BLANCO si alternano su synth anni ’80 e chitarre distorte.

Sfera Ebbasta Blanco Mi fai impazzire testo

Il testo del brano sarà disponibile a partire dal 18 giugno. Qui a seguire un’anteprima pubblicata dai due artisti sui social.

Come si fa, come si fa

senza un rumore giri la stanza

come si fa, come si fa

sola col tanga

te lo strapperei via

e mi fai impazzire

mi fai impazzire

mi fai impazzire

mi fai impazzire

i tuoi baci sul collo

sono come ferite