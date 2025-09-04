Black Prince svela la tracklist e i feat del nuovo EP “Educazione Siciliana”

Dopo aver pubblicato il suo omonimo singolo con Shaka Muni ed Enzo Benz, Black Prince annuncia ufficialmente l’uscita del suo primo EP, Educazione Siciliana (Shut Up Records / Believe), realizzato con il supporto del bando Nuove Produzioni Discografiche, promosso dal Nuovo IMAIE.

In uscita su tutte le piattaforme digitali e in formato fisico da venerdì 5 settembre, il progetto si presenta sin da subito come un manifesto artistico, capace di racchiudere l’identità, le radici e le visioni future dell’artista, che in questo disco esplora temi come la strada, l’immigrazione e la resilienza.

Le sonorità urban, contaminate da influenze elettroniche, si intrecciano così con testi viscerali, radicati nell’esperienza diretta di Black Prince, nato e cresciuto in un contesto in cui la musica è al tempo stesso ancora di salvezza e strumento di denuncia.

BLACK PRINCE, “EDUCAZIONE SICILIANA”: LA TRACKLIST DELL’EP

Educazione Siciliana rappresenta una tappa fondamentale nel percorso artistico di Black Prince, che fa ora capolino in una scena musicale più ampia, senza però dimenticare la comunità da cui tutto è partito.

E, proprio a questo proposito, la traccia simbolo dell’EP è Bentley: una corsa a testa bassa contro le aspettative, i fallimenti e i giudizi, che racconta la fame di riscatto, il peso delle scelte sbagliate e quel confine sottile tra il bene e il male che segna chi è cresciuto in strada.

LA TRACKLIST E I FEAT DELL’EP