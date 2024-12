Video intervista a Black Prince: quando rap, vita e cinema si incontrano

Intervista video a Black Prince. E’ un ragazzo simpatico, giovane, con le idee molto chiare quello che Angelo Cattivelli, giovane speaker di TeenSocialRadio ha avuto modo di incontrare qualche giorno fa a Milano.

BLACK PRINCE è un rapper catanese originario del Gambia, fin dagli esordi ha attirato l’attenzione della scena rap locale e, successivamente, di quella del Sud Italia. Uno dei suoi vantaggi sicuramente sono le sue origini che gli permettono di arricchire la propria espressione artistica con la multiculturalità che gli appartiene.

Ed è di questo, oltre che di musica, di nuove sfide e di politica che ha parlato ai microfoni di All Music Italia.

BLACK PRINCE in un momento della sua carriera ha deciso di interrompere la sua attività per metterla in pausa, un periodo che gli è servito a limare il suo stile, la scrittura e per sistemare problemi che hanno toccato la sfera personale della sua vita. Infatti, al suo rientro il rapper catanese ha detto: «Ho sistemato quello che dovevo sistemare, ora posso dedicarmi alla musica».

Il rapper di origini africane, al giorno d’oggi ha acquisito maggiore consapevolezza artistica e personale anche per via del suo matrimonio e i suoi tre figli. Il 2024 è l’anno che ha segnato il suo ritorno nella musica, prima con Educazione Siciliana, il 17 maggio è stato il turno di Casablanca e il 6 settembre 2024 è uscito uno dei brani più importanti della sua carriera: Dormivo per strada.

L’artista siciliano BLACK PRINCE racconta la sua storia in un singolo dal concept oltre che molto autobiografico anche toccante, che parla di un’intera generazione di chi dalla propria terra si è ritrovato a emigrare in un’altra in cerca di migliori prospettive e condizioni di vita. Tuttavia, l’arrivo in una nuova nazione e una nuova città rappresenta un inizio che non è per nulla facile, poiché ricomincia tutto daccapo.

L’ultimo brano di BLACK PRINCE, Dormivo per strada, è uscito venerdì 6 settembre 2024 e i versi che lo compongono conducono in un viaggio emotivamente forte. La canzone è affiancata da un video peculiare che prende ispirazione dalla nota pellicola cinematografica di Matteo Garrone “Io Capitano” (2023), candidata ai Premi Oscar e vincitore di diversi David di Donatello. Infatti, da alcune scene del film l’artista rivive dinanzi i suoi figli il percorso che lo ha portato dal suo paese d’origine, il Gambia, all’Italia e per la precisione in Sicilia.

Dormivo per strada fa comprendere come ancora una volta la nuova scena rap siciliana è pronta a prendersi il suo posto a livello nazionale, gli artisti principali che la rendono viva e competitiva parlano di contenuti essenzialmente nuovi che solo in una terra come la Sicilia sono realmente sentiti.

Si pensi al tema dell’immigrazione, il popolo siciliano da diversi decenni ormai vive a contatto diretto – soprattutto in alcuni territori specifici – gli sbarchi spesso drammatici dal Mediterraneo. Uomini, donne, giovani e bambini in cerca di un futuro, di una vita migliore, pronti a lasciare e sacrificare tutto.

E ora siamo in attesa del nuovo singolo, sempre per Shot up records.

BLACK PRINCE VIDEOINTERVISTA