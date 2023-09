BIRTHH bloccata a New York scrive il nuovo capitolo della sua vita, “Moonlanded”

La cantautrice alternative-pop toscana Birthh ha lanciato il nuovo caleidoscopico album “Moonlanded” (Carosello Records).

Birthh dopo essere rimasta bloccata a New York a marzo del 2020, si è trasferita a Brooklyn per dedicarsi alla scrittura del nuovo disco e di un nuovo capitolo della sua vita.

“Moonlanded” è un viaggio emotivo ricco di quotidianità in cui trovano spazio l’amore per la nuova fidanzata, poi divenuta moglie, la nostalgia di casa e dell’Italia, senza dimenticare l’affetto per la famiglia che non ha riabbracciato per oltre due anni e il pensiero verso il futuro tra ambizioni e incertezze.

A New York, Birthh scrive, registra e produce le 10 tracce dell’album nel suo studio, ribattezzato “The Moonbase”, assieme a London O’Connor.

Con lui instaura un articolato processo creativo che si distanzia enormemente dal modo di lavorare con cui ha realizzato i precedenti album Born in the Woods e WHOA.

Routine aerobica di risveglio muscolare e sessioni di registrazione hanno scandito per oltre due mesi le loro giornate, alla ricerca di autenticità.

Birthh tra imprevisti e nostalgia

“Quando è scoppiata la pandemia, sembrava si sarebbe risolto tutto nel giro di un paio di mesi. Invece è andata a finire che non ho più rivisto casa per oltre due anni e mezzo.

È stato molto doloroso, ma sono rimasta ancorata ai miei sentimenti.

Erano l’unico souvenir dell’Italia che mi era rimasto. Nella genesi di “Moonlanded” ho iniziato a immergermi nella musica che mia madre e mio nonno mi cantavano quand’ero bambina, diventate in quel momento uno strumento per sentirmi di nuovo connessa alle mie radici.

Birthh aggiunge: Sono successe tantissime cose durante quel periodo. “Moonlanded” racconta che cosa vuole dire avere vent’anni in questa decade, vivendo in conflitto tra tutte le pressioni che ci arrivano dal mondo circostante e quelle che ci portiamo dentro.

E continua: “Avverto con grande intensità sia il trionfo del sentirmi viva che l’estenuante fatica del dover sopravvivere. Simultaneamente. Di riflesso, questo album contiene la forza di gravità che mi trattiene attaccata alla Terra, ma anche i sogni con cui evado da essa”.

Birthh – Moonlanded (tracklist)

1. Supercharged

2. Jello

3. Puppy

4. Hyperdrive

5. Friends in the Energy (feat. Awl of Us)

6. Somebody

7. Ship Integrity I

8. Lightyears

9. Ship Integrity II

10. Straight Up

11. Blue

Immagine di copertina di Ikka Mirabelli