Biondo nudo davanti allo specchio racconta in “mi manca la vecchia te” un amore tossico e le sue conseguenze

Dopo aver partecipato nel 2021 alla serie televisiva Che Dio ci aiuti (sesta puntata della sesta stagione) e aver pubblicato con Mondadori un libro autiobiografico, Non solo ego (richiamo al titolo del suo secondo album, Ego), nel 2022 l’artista, esploso da indipendente nel 2015 con 4 mura e reso noto al grande pubblico nel 2017 con Amici di Maria De Filippi, ha pubblicato l’album 3:33, un disco che lo ha visto collaborare con diversi artisti, da Shade a Paris Boy, ma ottenere uno scarso riscontro nelle vendite e negli stream.

Quest’estate Biondo è tornato a collaborare con Liner, artista che abbiamo visto in sfida la scorsa settimana ad Amici (vedi qui), nel singolo Quelli di sempre. Ora è tempo di nuova musica…

Biondo mi manca la vecchia te significato del brano

Fuori da venerdì 21 ottobre su tutte le piattaforme digitali, mi manca la vecchia te, racconta la storia vera di un amore tossico che il giovane artista ha vissuto sulla sua pelle. Una di quelle storie che lascia nelle persone sentimenti intensi e contrastanti, quasi una dipendenza.

Per farlo Biondo usa sonorità urban, pop e hip hop accompagnate dal suo malinconico di un pianoforte. Un pezzo che quasi è un ragionamento ad alta voce, davanti allo specchio.

Questo brano anticipa il quarto album dell’artista in uscita nel 2023 dopo Deja vu (2018, disco d’oro), Ego (2019) e 3:33 (2022), un progetto che viene descritto come molto importante per il suo percorso artistico.

