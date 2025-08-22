Big Fish torna da protagonista con “Lato B”, brano che omaggia la cultura hip hop tra old school e G-Funk

Big Fish – testo e significato di Lato B, il nuovo singolo del produttore simbolo della scena hip hop italiana che vede la collaborazione di Mecna e Guè.
Il brano, pubblicato per Warner Music Italy venerdì 22 agosto 2025, segna il ritorno da solista di Big Fish e nasce come rielaborazione del classico Resta ancora, primo brano da artista oltre che da produttore di Fish. Questa produzione, un vero e proprio rework del brano originale, unisce il gusto old school all’estetica G-Funk, con un concept legato al “lato B” dei vinili, metafora di autenticità e profondità.
Alle voci ci sono Mecna e Guè, due veterani della scena rap italiana che danno corpo al testo con i rispettivi stili.
Big Fish – Lato B: significato del testo
Il titolo richiama il “lato B” dei dischi in vinile, spesso quello meno immediato ma più autentico, proprio come le sfumature più intime e nascoste delle persone.
Nel brano Mecna racconta relazioni vissute al di fuori delle mode e delle logiche dei club, tra nostalgia, after party e una musica che diventa rifugio personale. Guè, invece, porta il suo immaginario urbano e internazionale con citazioni che spaziano da James Brown a 2Pac, tra rooftop, viaggi a New York e Parigi, vinili e lusso metropolitano.
Al centro resta la visione di Big Fish, che attraverso la sua produzione tiene insieme le due anime, fondendo passato e presente e consegnando a Lato B il ruolo di manifesto della sua estetica: un atto d’amore per la cultura hip hop, capace di parlare a più generazioni.
Big Fish feat. Mecna & Guè – Lato B: testo
Yeah
This is a man’s world
Come il pezzo di James Brown
California love
Però ancora non so se abbiamo
Una canzone in mente
Ci uccide dolcemente
In un attimo
E penseremo a domani
A tutti i nostri peccati
Oh my god
Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa seria
Di ogni disco sempre metto il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va
Metterei di nuovo indietro il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C
Da un punto A
Fino a un punto B
Per la precisione via dal bar fino alla mia suite
Mandami la foto del tuo passaporto
Ti prendo il primo volo per Paris o New York
Riascoltiamo dei vinili
Beviamo sopra un rooftoop
Sappiamo i nostri stili
Opera d’arte
Finché tornerai su Venere io tornerò su Marte
Ma adesso siamo sulla terra e ti ho davanti
Queste parti
Per me non bevo spumanti
Senza niente addosso brilli più dei miei diamanti
Dai rimani anche se è tardi
Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa
Tu sei come una melodia
Che mi rincorre
Che l’ascolti e non va via
Tutta la notte
E anche se la nostalgia
Suona più forte
Metto un pezzo di Elia
Stevie Wonder
E quando parte
Ho la testa che mi dondola
Come il ghiaccio nella tonica
So qual è leggete che mi fa
Dimmi come finirà
Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa seria
Di ogni disco sempre metto il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va
Metterei di nuovo indietro il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C