Big Fish torna da protagonista con “Lato B”, brano che omaggia la cultura hip hop tra old school e G-Funk

Big Fish – testo e significato di Lato B, il nuovo singolo del produttore simbolo della scena hip hop italiana che vede la collaborazione di Mecna e Guè.

Il brano, pubblicato per Warner Music Italy venerdì 22 agosto 2025, segna il ritorno da solista di Big Fish e nasce come rielaborazione del classico Resta ancora, primo brano da artista oltre che da produttore di Fish. Questa produzione, un vero e proprio rework del brano originale, unisce il gusto old school all’estetica G-Funk, con un concept legato al “lato B” dei vinili, metafora di autenticità e profondità.

Alle voci ci sono Mecna e Guè, due veterani della scena rap italiana che danno corpo al testo con i rispettivi stili.

Il titolo richiama il “lato B” dei dischi in vinile, spesso quello meno immediato ma più autentico, proprio come le sfumature più intime e nascoste delle persone.

Nel brano Mecna racconta relazioni vissute al di fuori delle mode e delle logiche dei club, tra nostalgia, after party e una musica che diventa rifugio personale. Guè, invece, porta il suo immaginario urbano e internazionale con citazioni che spaziano da James Brown a 2Pac, tra rooftop, viaggi a New York e Parigi, vinili e lusso metropolitano.

Al centro resta la visione di Big Fish, che attraverso la sua produzione tiene insieme le due anime, fondendo passato e presente e consegnando a Lato B il ruolo di manifesto della sua estetica: un atto d’amore per la cultura hip hop, capace di parlare a più generazioni.

Yeah

This is a man’s world

Come il pezzo di James Brown

California love

Però ancora non so se abbiamo

Una canzone in mente

Ci uccide dolcemente

In un attimo

E penseremo a domani

A tutti i nostri peccati

Oh my god

Babe

Dai rimani

Non è che poi di colpo cambi idea

Se poi sarò il tuo dj

All’after party

Perché per me la musica è una cosa seria

Di ogni disco sempre metto il lato B

Non ho mai cercato l’amore nei club

Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va

Metterei di nuovo indietro il lato B

Non ho mai cercato l’amore nei club

Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C

Da un punto A

Fino a un punto B

Per la precisione via dal bar fino alla mia suite

Mandami la foto del tuo passaporto

Ti prendo il primo volo per Paris o New York

Riascoltiamo dei vinili

Beviamo sopra un rooftoop

Sappiamo i nostri stili

Opera d’arte

Finché tornerai su Venere io tornerò su Marte

Ma adesso siamo sulla terra e ti ho davanti

Queste parti

Per me non bevo spumanti

Senza niente addosso brilli più dei miei diamanti

Dai rimani anche se è tardi

Babe

Dai rimani

Non è che poi di colpo cambi idea

Se poi sarò il tuo dj

All’after party

Perché per me la musica è una cosa

Tu sei come una melodia

Che mi rincorre

Che l’ascolti e non va via

Tutta la notte

E anche se la nostalgia

Suona più forte

Metto un pezzo di Elia

Stevie Wonder

E quando parte

Ho la testa che mi dondola

Come il ghiaccio nella tonica

So qual è leggete che mi fa

Dimmi come finirà

Babe

Dai rimani

Non è che poi di colpo cambi idea

Se poi sarò il tuo dj

All’after party

Perché per me la musica è una cosa seria

Di ogni disco sempre metto il lato B

Non ho mai cercato l’amore nei club

Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va

Metterei di nuovo indietro il lato B

Non ho mai cercato l’amore nei club

Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C