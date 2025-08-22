22 Agosto 2025
di
All Music Italia
News
Condividi su:
22 Agosto 2025

Big Fish torna da protagonista con “Lato B”, brano che omaggia la cultura hip hop tra old school e G-Funk

Big Fish torna e presenta un rework del suo primo brano, "Resta ancora"

News di All Music Italia
Big Fish torna da solista con Lato B, nuovo singolo con Mecna e Guè.
Condividi su:

Big Fish – testo e significato di Lato B, il nuovo singolo del produttore simbolo della scena hip hop italiana che vede la collaborazione di Mecna e Guè.

Il brano, pubblicato per Warner Music Italy venerdì 22 agosto 2025, segna il ritorno da solista di Big Fish e nasce come rielaborazione del classico Resta ancora, primo brano da artista oltre che da produttore di Fish. Questa produzione, un vero e proprio rework del brano originale, unisce il gusto old school all’estetica G-Funk, con un concept legato al “lato B” dei vinili, metafora di autenticità e profondità.

Alle voci ci sono Mecna e Guè, due veterani della scena rap italiana che danno corpo al testo con i rispettivi stili.

Big Fish – Lato B: significato del testo

Il titolo richiama il “lato B” dei dischi in vinile, spesso quello meno immediato ma più autentico, proprio come le sfumature più intime e nascoste delle persone.

Nel brano Mecna racconta relazioni vissute al di fuori delle mode e delle logiche dei club, tra nostalgia, after party e una musica che diventa rifugio personale. Guè, invece, porta il suo immaginario urbano e internazionale con citazioni che spaziano da James Brown a 2Pac, tra rooftop, viaggi a New York e Parigi, vinili e lusso metropolitano.

Al centro resta la visione di Big Fish, che attraverso la sua produzione tiene insieme le due anime, fondendo passato e presente e consegnando a Lato B il ruolo di manifesto della sua estetica: un atto d’amore per la cultura hip hop, capace di parlare a più generazioni.

Big Fish feat. Mecna & Guè – Lato B: testo

Yeah
This is a man’s world
Come il pezzo di James Brown
California love
Però ancora non so se abbiamo
Una canzone in mente
Ci uccide dolcemente
In un attimo
E penseremo a domani
A tutti i nostri peccati
Oh my god

Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa seria
Di ogni disco sempre metto il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va
Metterei di nuovo indietro il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C

Da un punto A
Fino a un punto B
Per la precisione via dal bar fino alla mia suite
Mandami la foto del tuo passaporto
Ti prendo il primo volo per Paris o New York
Riascoltiamo dei vinili
Beviamo sopra un rooftoop
Sappiamo i nostri stili
Opera d’arte
Finché tornerai su Venere io tornerò su Marte
Ma adesso siamo sulla terra e ti ho davanti
Queste parti
Per me non bevo spumanti
Senza niente addosso brilli più dei miei diamanti
Dai rimani anche se è tardi

Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa

Tu sei come una melodia
Che mi rincorre
Che l’ascolti e non va via
Tutta la notte
E anche se la nostalgia
Suona più forte
Metto un pezzo di Elia
Stevie Wonder
E quando parte
Ho la testa che mi dondola
Come il ghiaccio nella tonica
So qual è leggete che mi fa
Dimmi come finirà

Babe
Dai rimani
Non è che poi di colpo cambi idea
Se poi sarò il tuo dj
All’after party
Perché per me la musica è una cosa seria
Di ogni disco sempre metto il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B C se ti va
Metterei di nuovo indietro il lato B
Non ho mai cercato l’amore nei club
Non le seguo certe mode per me l’A B, A B C

All Music Italia

Articoli più letti

Damiano David The First Time testo significato traduzione 1

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Antonia finalista di Amici 24 e Stefano Clessi, manager di Blanco e Tananai, rottura professionale 2

Antonia e Stefano Clessi: a pochi mesi dalla finale di Amici di interrompe la collaborazione
Salmo significato e testo di Flashback 3

Red Valley Festival 2025: Salmo presenta "Flashback" e attacca Achille Lauro, Ghali e...
Emma certifica oro il Best of Me nel 2025 4

Il "Best of Me" di Emma conquista il disco d’oro. Passano mode e piattaforme, ma le canzoni restano.
Emanuele Aloia durante la promozione del singolo Singapore – PLUTONE 5

"Singapore – PLUTONE": il tradimento, con un pizzico di ironia, secondo Emanuele Aloia
Nostalgia 90 annuncia il tour 2025 6

Nostalgia 90: ecco il tour che farà ballare tutta l'Italia
Amici 25, Maria De Filippi conduce la nuova edizione del talent show con professori e concorrenti del 2025 7

Svelata la data di inizio della 25esima edizione di Amici di Maria De Filippi
Samira Lui canta la sigla della Ruota della Fortuna 2025 scritta da Margherita Vicario 8

La Ruota della Fortuna: la sigla di Samira Lui nasconde un brano di attualità di Margherita Vicario
album italiani in uscita 2025 9

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Future Hits 2025 all’Arena di Verona gli artisti in scaletta 10

Future Hits 2025: oltre 50 artisti in scaletta per l'evento all’Arena di Verona

Cerca su A.M.I.