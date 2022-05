Il singolo per l’estate di Bianca Atzei è “Siamo tutte uguali” con Cristiano Malgioglio (TESTO e AUDIO)

Bianca Atzei Siamo tutte uguali testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album Veronica, una canzone che la vede duettare con Cristiano Malgioglio.

Dopo l’uscita del disco avvenuta lo scorso 29 aprile (l’album non è riuscito ad entrare nella Top 100 della classifica di vendite FIMI), Bianca Atzei decide di cambiare singolo per l’estate e si affida ad una nuova e inedita collaborazione in radio dal 13 maggio.

Bianca Atzei siamo tutte uguali significato

Siamo tutte uguali è un pezzo ironico e irriverente, nato per gioco, che prende simpaticamente in giro le donne e il loro debole per lo stereotipo dell’uomo “bello e impossibile”. Ecco come la racconta la Atzei:

È una canzone molto sincera, perché quando ci ritroviamo a parlare tra amiche, siamo tutte uguali” commenta BIANCA “‘Malgi’ era l’unico che potesse interpretare perfettamente il testo. Con lui e grazie a lui mi sono sentita libera di dire e fare ciò che volevo. Con il sorriso.

Bianca Atzei siamo tutte uguali testo e audio

(di Marco Ciappelli / Cristiano Malgioglio / Lapo Consortini / Pio Stefanini)

Ho chiaramente un debole per gli uomini

E non posso nasconderlo

E anche mia madre mi ha sempre insegnato a dire di sì

Ho certamente un debole per gli uomini

Quelli belli e un po’ stupidi

Però soffrire per l’uomo perfetto non fa per me

Ma siamo tutte uguali

In cerca del solito addio

Perché in fondo ci piace la prima emozione che dà un nuovo amore

E siamo tutte uguali

In cerca del solito oblio

Perché il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta

Se ho qualche debole per gli uomini

Che non riesco a reprimere

Allettanti, cialtroni, croccanti piacciono a me

E maledetti questi uomini

Da innamorarsi anche subito

I traditori d’amore ti danno dolori perché

Ma siamo tutte uguali

Tu non capisci niente degli uomini

In cerca del solito addio

Perché in fondo ci piace la prima emozione che da un nuovo amore

Molte donne avete il cotone negli occhi

E siamo tutte uguali

Eh si cara, ah ah ah

In cerca del solito oblio

Perché il segreto è lasciarsi stregare ancora una volta ancora da te

Beh, ne avessi avuti quanti ne ho avuti io cara

Forse cambieresti idea

Ma siamo tu

Ma siamo tutte

Ma siamo tutte uguali

Illusa

In cerca del solito addio

Perché in fondo ci piace la prima emozione che dà un nuovo amore

Non sono tutti uguali

Se baciano come voglio io

Se spasimante, l’amante migliore che ha il fuoco che danza

Che danza con me