30 Agosto 2025
Fabio Gattone
Betta Lemme e BigMama cantano l’indipendenza femminile nel brano “Gelosia”

"Bambola", primo singolo della pop star italo-canadese, ha superato 88 milioni di views su YouTube e 22.7 milioni di stream su Spotify

Betta Lemme lancia il singolo "Gelosia" feat. BigMama
Betta Lemme torna con il nuovo singolo Gelosia, realizzato con BigMama. Il brano, rilasciato per Ada Music Italy/Warner Music Italy, è in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025.

La popstar italo-canadese ha conquistato il pubblico internazionale con il suo primo singolo, Bambola. Il pezzo, certificato Oro in Italia, ad oggi conta 88 milioni di views su YouTube e più di 22.7 milioni di stream su Spotify.

Betta Lemme è un’artista dalle mille sfaccettature, che ha fatto della multiculturalità il punto di forza della sua musica. Con uno stile diretto e inclusivo, è diventata portavoce di valori importanti: dall’empowerment femminile alla difesa dei diritti fondamentali.

Gelosia celebra la libertà delle donne e il diritto di dire no, senza sensi di colpa. È una canzone per le donne stanche di non essere ascoltate, di non essere prese sul serio e di essere private dei loro momenti di felicità. Il brano invita a riprendersi la notte, il potere e il diritto di sentirsi finalmente libere. Che si tratti di un ex possessivo, di una persona arrogante sulla pista da ballo o di chi proietta le proprie insicurezze sugli altri, il messaggio è di lasciarsi tutto alle spalle.

Betta Lemme lancia "Gelosia" feat. BigMama

Ecco com’è nata “Gelosia”

Gelosia trae origine dal celebre brano di Michael Bublé, Sway, che diventa la base per un inno contemporaneo di emancipazione e indipendenza. Nel cantare questo inno, accanto a Betta Lemme c’è BigMama.

L’artista racconta così la nascita della collaborazione: “Appena ho avuto l’idea di campionare questa melodia e costruirci un concept attorno, ho pensato subito a BigMama” E ha poi affermato: “É stato tutto naturale e pieno di gioia dall’inizio alla fine. Uno dei ricordi più belli è stato registrare le percussioni alla fine della sessione: eravamo in una stanza piene di amiche che ridevano, battevano i piedi e applaudivano. Quell’energia spontanea e genuina è finita nella traccia finale, e sono felice che non l’abbiamo persa. È proprio questo lo spirito della canzone: libertà, divertimento e connessione. Questo pezzo trasmette vibrazioni positive, e spero che chi lo ascolta possa sentire quella stessa energia—che sia per ballare o per trovare forza nel testo”.

Anche BigMama ha espresso la propria felicità per aver realizzato il feat. con Betta Lemme. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa di questo brano, arricchito da un sample già così amato e dalla collaborazione con una donna, cosa che apprezzo particolarmente”.

