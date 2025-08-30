Betta Lemme e BigMama cantano l’indipendenza femminile nel brano “Gelosia”

Betta Lemme torna con il nuovo singolo Gelosia, realizzato con BigMama. Il brano, rilasciato per Ada Music Italy/Warner Music Italy, è in radio e su tutte le piattaforme digitali dal 5 settembre 2025.

La popstar italo-canadese ha conquistato il pubblico internazionale con il suo primo singolo, Bambola. Il pezzo, certificato Oro in Italia, ad oggi conta 88 milioni di views su YouTube e più di 22.7 milioni di stream su Spotify.

Betta Lemme è un’artista dalle mille sfaccettature, che ha fatto della multiculturalità il punto di forza della sua musica. Con uno stile diretto e inclusivo, è diventata portavoce di valori importanti: dall’empowerment femminile alla difesa dei diritti fondamentali.

Gelosia celebra la libertà delle donne e il diritto di dire no, senza sensi di colpa. È una canzone per le donne stanche di non essere ascoltate, di non essere prese sul serio e di essere private dei loro momenti di felicità. Il brano invita a riprendersi la notte, il potere e il diritto di sentirsi finalmente libere. Che si tratti di un ex possessivo, di una persona arrogante sulla pista da ballo o di chi proietta le proprie insicurezze sugli altri, il messaggio è di lasciarsi tutto alle spalle.

Ecco com’è nata “Gelosia”

Gelosia trae origine dal celebre brano di Michael Bublé, Sway, che diventa la base per un inno contemporaneo di emancipazione e indipendenza. Nel cantare questo inno, accanto a Betta Lemme c’è BigMama.

L’artista racconta così la nascita della collaborazione: “Appena ho avuto l’idea di campionare questa melodia e costruirci un concept attorno, ho pensato subito a BigMama” E ha poi affermato: “É stato tutto naturale e pieno di gioia dall’inizio alla fine. Uno dei ricordi più belli è stato registrare le percussioni alla fine della sessione: eravamo in una stanza piene di amiche che ridevano, battevano i piedi e applaudivano. Quell’energia spontanea e genuina è finita nella traccia finale, e sono felice che non l’abbiamo persa. È proprio questo lo spirito della canzone: libertà, divertimento e connessione. Questo pezzo trasmette vibrazioni positive, e spero che chi lo ascolta possa sentire quella stessa energia—che sia per ballare o per trovare forza nel testo”.

Anche BigMama ha espresso la propria felicità per aver realizzato il feat. con Betta Lemme. Queste le sue parole: “Sono orgogliosa di questo brano, arricchito da un sample già così amato e dalla collaborazione con una donna, cosa che apprezzo particolarmente”.