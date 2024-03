La popstar italo-canadese Betta Lemme riparte dall’Italia con il singolo “Dance Til Forever”

Il nuovo progetto della popstar italo-canadese Betta Lemme parte dall’Italia con il singolo “Dance Til Forever” fuori da venerdì 8 marzo.

Betta Lemme ha conquistato nel 2017 i vertici delle classifiche mondiali e collezionato oltre 83 milioni di views su YouTube con la hit “Bambola” inciso in tre lingue (inglese, francese e italiano) ma Il suo percorso artistico è stato lungo e multiforme.

Betta ha iniziato a suonare il piano all’età di due anni e nel corso dell’adolescenza ha abbandonato gli studi classici per buttarsi verso il suo grande amore, la musica dance. Nel frattempo si è lasciata ispirare da tanti generi musicali, dagli Abba a Dalida passando per Stromae.

Nel suo percorso musicale ha collaborato con artisti come Rick Markowitz (Chainsmokers, LP, Melanie Martinez) e Scott Harris (Dua Lipa, Shawn Mendez, Selena Gomez, Justin Bieber), suonando sui principali palchi a livello globale, come Coachella e Osheaga.

Ora a sette anni di distanza dal grande successo anche italiano di “Bambola” (disco d’oro, oltre 20 milioni di streams su Spotify, podio di Shazam e brano indipendente più passato in radio) e con diversi brani inseriti in importanti serie Netflix come Elite e Good Girls, è pronta a ripartire proprio dall’Italia, e con un management italiano, per la sua nuova avventura discografica.

Betta lemme Dance Til Forever

Il nuovo brano sarà fuori in radio e sulle piattaforme digitali da venerdì 8 marzo per.

“Dance Til Forever” è una canzone che unisce il pop d’oltreoceano all’energia della dance house, con richiami ad atmosfere spagnoleggianti.

Non è un caso che l’eclettica artista, autrice e producer abbia scelto di tornare sulle scene proprio nella Giornata Internazionale della donna. Con la sua musica infatti Betta Lemme vuol e farsi promotrice di valori importanti legati all’empowerment femminile e alla giusta lotta per la rivendicazione dei diritti fondamentali di tutti.